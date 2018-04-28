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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:30  28 апреля 2018 0

«В 90-е от нас отказался Уралмаш… Сейчас с санкциями гораздо лучше»

Уральский бизнес придумал, как продавать товары всему миру вопреки ограничениям
Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, беседин андрей
Участники форума не стеснялись задавать острые вопросыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге бизнесмены и чиновники обсудили, как наладить экспорт уральских товаров по всему миру, несмотря на жесткие санкции Запада. Участники Форума Уральского федерального округа «Региональный трек: Сделано в России», которую организовали эксперты Российского экспортного центра (РЭЦ) откровенно обговорили проблемы, с которыми сталкиваются свердловские бизнесмены, торгующие с зарубежными странами. Предприниматели установили, что Свердловская область — надежда всего российского экспорта, вспомнили, как выживали в 90е и отругали банкиров.

Фото: Рената Шарипова

Встреча началась с приветствия начальника департамента аппарата полпреда в УрФО и министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, затем начался показ эмоционального видеоролика от РЭЦ. На видео иностранных бизнесменов спрашивали об их ассоциациях с Россией. Те уверенно сыпали стереотипами: «холод, водка, Путин, армия». Затем показывали реакцию тех же людей, когда они узнавали об уникальных российских товарах.

«Вау», — изумленно произносил каждый второй герой ролика, когда узнавал, что детали самолетов «Боинг» сделаны из российского титана или что каждый второй смартфон в мире работает благодаря искусственным сапфирам из России.

Около сотни предпринимателей-экспортеров, пришедших на встречу, растроганно зааплодировали. После представитель РЭЦ по межрегиональным коммуникациям Андрей Жигалов рассказал бизнесменам о том, как компания, созданная специально для продвижения российских товаров за рубежом, поддерживает отечественных экспортеров. Бизнесмены, готовые торговать с другими странами могут рассчитывать на целый комплекс услуг: от обучения основам экспорта и помощи с таможней до помощи с продвижением товара за рубежом и льготными кредитами.

Фото: Рената Шарипова

Предприниматели в зале заинтересованно записывали информацию в смартфоны. После выступления спикера, слово взял президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Как бы нас не пытались ограничить, никакой железный занавес для нашей продукции не опустится. Свердловская область в самые тяжелые времена была торговым партнёром для 140 стран мира, ведь у нас более 1,5 тысяч предприятий являются экспортерами», — успокоил он бизнесменов, встревоженных последними антироссийскими санкциями, — «С теми же США с 2014 года у нас торговый оборот вырос более чем в два раза, несмотря на санкции. Среди основных торговых партнеров, помимо американцев, Китай и Нидерланды. Наш регион восьмой в стране по объему экспорта, причем остальные субъекты в первой десятке — продают сырье».

«Ну, так не пальцем деланые же», — пробормотал в ответ на речь промышленника один из бизнесменов в ладном пиджаке и лакированных туфлях.

Фото: Рената Шарипова

«Но есть и давление. Например, нам безумно не помогает финансовый сектор. Наши конкуренты — экспортеры за рубежом получают кредиты максимум в 4%. Кто в зале брал кредит, понимает, что такие условия нам и не снились», — мрачно добавил Беседин. Зал в ответ хмуро вздохнул.

«Хорошо, что есть РЭЦ», — сделал реверанс в сторону гостей из Москвы Беседин», — «Это большой подарок экспортерам и нынешним и будущим. Но есть ложка дегтя. Раньше предприниматели приходили к нам, платили деньги, мы помогали им наладить работу. Сейчас они вынуждены обращаться к вам, в Москву, затем их отправляют к нам. Это не всем нравится. Пропишите правила игры, и дайте нам работать с нашими экспортерами. Знаю, что у многих бизнесменов положительный опыт работы с РЭЦ, но есть и проблемы», — отметил Беседин.

Представитель федерального центра Андрей Жигалов, выступающий модератором, в ответ заметил, что проблемы всегда привлекают больше внимания, чем истории успеха.

Фото: Рената Шарипова

«Когда все хорошо, нам разве что позвонят и тихо „спасибо“ в трубку скажут. Просто проблемы озвучивают с высоких трибун. Это правильно, но давайте не будем создавать иллюзий», — спокойно отреагировал на критику представитель РЭЦ и пригласил следующего спикера.

Представитель трехсторонней комиссии между министерством и двумя промышленными ведомствами Павел Воротников рассказал о международных перевозчиках на Урале. Несмотря на кризис и санкции, транспортники смогли обновить автопарк и устойчиво развиваются. Уральские компании хотели бы стать партнёрами РЭЦ, но мешают формальные трудности. Жигалов пообещал подробнее обсудить вопрос с бизнесменами после обеда, когда на сцену неожиданно выбежал президент транспортной компании «Lorry» Юрий Ступак.

Фото: Рената Шарипова

«В 90-е от нас отказался Уралмаш, ЗиК, Уралтрансмаш. Поэтому мы поняли, что надо привозить в Венгрию наши товары и назад забирать огурчики и помидорчики», — патетично начал Ступак, — «Сейчас [с санкциями] все гораздо лучше. Экспортерам государство компенсирует до 80% транспортных расходов. Но давайте, эти деньги возвращать только, если работает российский перевозчик. Славься Свердловская область!», — крикнул напоследок бизнесмен и уступил место представителю ОАО «Жировой комбинат», которая с восторгом рассказала об успешном опыте работы с РЭЦ. После того, как федеральная организация провела несколько зарубежных выставок для комбината, уральцы получили несколько выгодных контрактов с Казахстаном, Ираном, ОАЭ и Сербией.

«Для нас важно получать обратную связь от бизнесменов и работать над собой. Ради этого и проводятся такие мероприятия», — отметил в беседе с «URA.RU» Андрей Жигалов, после выступления всех спикеров.- «Кроме того, мы приглашаем предпринимателей присоединиться к нашему бренду Made in Russia. Мы поможем продвигаться за рубежом всем производителям качественного российского товара. Ведь наша цель — чтобы во всем мире уважали и ценили российский продукт».

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