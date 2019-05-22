Экс-идеолог мэрии Екатеринбурга теперь занимается мелкой бюрократией

Пятистраничную должностную инструкцию трудно сопоставить с прошлым образом Тушина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Бывший идеолог екатеринбургской мэрии, ныне директор Центра профилактики экстремизма (ЦПЭ) УрФУ Сергей Тушин, тонет в бюрократии и мелких задачах. В распоряжении «URA.RU» оказалась его должностная инструкция (документ не подписан, но в расшифровке подписи уже напечатана фамилия Тушина), а также часть внутренней переписки, из которой можно понять, насколько серьезно обмельчал функционал экс-чиновника, некогда курировавшего в екатеринбургской мэрии международные и общественно значимые мероприятия (в том числе — чемпионат мира по футболу — 2018).

Сергей Тушин был уволен из администрации 11 октября 2018 года — спустя несколько недель после того, как был избран новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский. До сих пор в мэрии Тушин выполнял роль куратора информационной и внутренней политики, считался одним из наиболее лояльных бывшему вице-губернатору и «серому кардиналу» Владимиру Тунгусову.

Тушин был ярким представителем команды Тунгусова и влиятельным городским чиновником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Об устройстве Тушина в ЦПЭ, который был создан в вузе специально под экс-чиновника, стало известно в конце 2018 года. В вузе центр входит в социальный блок, который курирует первый проректор Дмитрий Бугров. Недавно к имени, фамилии и должности Тушина на официальном сайте вуза были добавлены адрес офиса, телефон и электронная почта. Заявку на «подключение к телефонным сетям, выделение телефонного номера и междугородной линии» он отправил только 1 марта.

Должностная инструкция директора ЦПЭ — это пятистраничный документ, в котором изложены основные требования к руководителю подразделения, его права и обязанности. Должность обязывает Тушина разрабатывать рабочие планы, нанимать сотрудников, проводить мероприятия, разрабатывать методички и ежегодно отчитываться перед ученым советом УрФУ. Требование «повышать квалификацию» Тушин исполнил уже в феврале 2019-го — для обмена опытом он отправился в Российский университет дружбы народов (Москва), где потратил девять тысяч рублей из бюджета вуза.

Пригодился и опыт международной деятельности: директор, гласит инструкция, «изучает, модернизирует и адаптирует отечественные и зарубежные технологии и методики в области противодействия экстремизму». Кроме того, в его «портфолио» уже есть встреча руководства студентов УрФУ с генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге. По остальному функционалу директор ЦПЭ по большей части администратор среднего звена и материально ответственное лицо.

Какие мероприятия Сергей Тушин устраивает в вузе, пока неясно. Наблюдатели сильно усомнились, что в УрФУ ведется профилактическая работа по экстремизму, ориентируясь на то, как много студентов на прошлой неделе посетили несанкционированные акции протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.

В вузе при этом категорически отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документов, оказавшихся в распоряжении редакции, а также прокомментировать причины, благодаря которым бумаги могли попасть в публичный доступ. «Вами приложен никем не подписанный текст, на бланке УрФУ, полученный из непонятного для нас источника. Считаем, что у нас нет обязанности анализировать соответствие подобного рода сведений […] Нареканий к директору ЦПЭ в части соблюдения приложенной вами должностной инструкции быть не может в принципе по указанным выше причинам», — уточнили в вузе. Получить комментарий самого Тушина оперативно не удалось.

«Это личностная история, когда ты со студенческой скамьи почти во власти, вырастаешь, становишься влиятельным доверенным лицом мощного патрона. И вдруг, будучи заложником обстоятельств, которые не от тебя зависят, со всеми своими опытом, знаниями, талантами оказываешься не ко двору. Для публичного и известного человека в этом случае лучший вариант — куда-то спрятаться, отсидеться, посмотреть, как будут складываться обстоятельства. Кто-то в другой регион переезжает, а Сергей Геннадьевич скрылся вот так. Но я бы не стал ставить на Тушине крест. Он еще получит шанс проявить свои амбиции и способности», — уверен политтехнолог Сергей Мошкин.