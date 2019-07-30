Два зама Куйвашева делят екатеринбургскую «Универсиаду»

Губернатору предстоит аппаратно усилить одного из членов кабмина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В свердловском правительстве развернулась кулуарная борьба за стратегически важный пост. В начале августа, ожидают чиновники, будет утвержден состав рабочей группы по подготовке Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Как стало известно «URA.RU», роли отдельных представителей кабмина на ближайшие четыре года расписаны, но два замгубернатора, которые отчаянно нуждаются в укреплении своих аппаратных позиций, пока остаются не у дел.

Никаких координирующих документов из федерального центра на тему Универсиады за месяц после победы не поступило. Отчасти этим объясняется и молчание уральского полпреда Николая Цуканова: он еще не высказывал пожелания или поручения на тему предстоящих международных соревнований.

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Но источникам агентства уже известно, как распределится ответственность за подготовку. За организацию мероприятий будет отвечать руководитель автономной некоммерческой организации «Универсиада-2023» Александр Чернов (ранее возглавлял анологичную структуру по подготовке заявки на «Экспо-2025»). Инфраструктурную часть будет курировать вице-губернатор по хозблоку Сергей Швиндт. А создаваемое под всю стройку отдельное АНО — бывший замминистра строительства и экс-директор екатеринбургского «Водоканала» Игорь Дубровин. Спортивную часть возьмет министр спорта Леонид Рапопорт, исполнителем при этом будет директор Института физкультуры УрФУ Евгений Шурманов.

Как показывает опыт подготовки Универсиады в Казани и Красноярске, основную координирующую роль на себя возьмет глава региона. Поэтому основная борьба в кабинете министров идет за пост исполнителя — фактически, он будет координировать конкретные работы и денежные потоки. При этом даже у высших чиновников, с которыми удалось пообщаться «URA.RU», нет уверенности в том, что этот пост займет первый замгубернатора Алексей Орлов.

Алексей Орлов попал в опалу еще в июне и сегодня ищет способ вернуть расположение губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Орлов — один из фаворитов, но не безусловный. Его провал с инвестрейтингом [в рейтинг АСИ, презентованном на ПМЭФ-2019, Свердловская область заняла 38-е место, хотя в 2018 году была на 20-м] сильно повлиял на отношение губернатора. Показательное лишение важного поста может быть хорошим уроком в назидание», — утверждает представитель обладминистрации. В пользу Орлова, считает собеседник «URA.RU», говорит факт, что чиновник возглавлял оргкомитет по подготовке заявки Екатеринбурга на Универсиаду-2023.

Неочевидные перспективы Орлова занять пост куратора Универсиады неожиданно продемонстрировало заседание Общественной палаты Свердловской области во вторник, 30 июля. По информации «URA.RU», при подготовке мероприятия отдельные члены ОП усомнились, знает ли замгубернатора все аспекты будущего международного события, и приглашали выступить ректора УрФУ Виктора Кокшарова. Он уехал в отпуск, поэтому доклад представил директор Института физической культуры УрФУ Евгений Шурманов.

Олег Чемезов нуждается в серьезном статусе, который дал бы ему известность и вес в кабинете министров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Орлов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что надеется на пост в рабочей группе. «При подготовке к GMIS у нас было четыре рабочие группы. Будут ли сейчас эти рабочие группы — неизвестно, может, в них и необходимости не будет. Региональный оргкомитет будет точно сформирован, стройку будет курировать Сергей Швиндт, это его профиль, а все, что касается общей координации работы (не только стройки) — не исключено, что губернатор мне поручит», — предположил чиновник.

На высокий пост в рабочей группе рассчитывает и замгубернатора Олег Чемезов. Тот в должности уже пять месяцев, но после назначения не вырос ни аппаратно, ни медийно. Более статусного мероприятия для приложения его талантов в ближайшее время не предвидится. В комментарии «URA.RU» чиновник размышлял о шансах Алексея Орлова, а не о своих.

«Все члены правительства сегодня так или иначе занимаются Универсиадой в силу своих полномочий. Рабочая группа для координации действий членов правительства, безусловно, будет создана, но я никаких бумаг пока не видел. Мне думается, что все-таки группу возглавит Алексей Валерьевич [Орлов], если, конечно, ему не будет поручено что-то иное и не менее важное. В любом случае, решение за губернатором», — объяснил «URA.RU» Олег Чемезов.