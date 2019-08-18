Вора в законе Гули потеснят конкуренты-славяне и военные с Донбасса

Криминальный мир переживает очередной передел. Все мы это заметим Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

Криминальные сообщества России оказались под небывалым давлением после вступления в силу статьи «О занятии высшего положения в преступной иерархии». В августе вслед за Захарием Калашовым (Шакро Молодой) и Олегом Шишкановым (Шишкан) под арест попал подмосковный авторитет Ахмед Сутулый. Как преступный мир России адаптируется к новым условиям, у кого больше шансов стать лидерами преступной среды и почему всем россиянам следует бояться возвращенцев с Донбасса «URA.RU» рассказал адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов — ему слово.

Славяне забирают власть

Арест вора в законе Олега Шишканова вызвал нешуточный резонанс в криминальном мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На месте криминального авторитета Олега Шишканова, более известного под прозвищем Шишкан, может быть только славянский вор. Если к власти придут грузины, азербайджанцы или чеченцы это вызовет серьезные претензии со стороны представителей других национальных меньшинств криминального мира. Грузины и азербайджанцы никогда не признают чеченцев, чеченцы никогда не признают азербайджанцев. Но все будут мириться с авторитетом славянской группы. Именно славяне могут выступить в качестве фигуры, которая всех устроит и примирит. Кто именно это будет — сказать сейчас сложно, думаю, такого понимания пока нет. Одной из возможных фигур называется Василий Христофоров (Воскрес), считающийся человеком близким к Шишкану.

Сейчас много говорят о Надыре Салифове (Лоту Гули), его важном месте в криминальной иерархии. Азербайджанская диаспора действительно влиятельна и богата. Гули имеет достаточный авторитет. Но славянские воры никогда не пойдут под грузинских, азербайджанских или чеченских воров. Славянские группировки всегда были сильны: там были не гастролеры, они сильно привязаны к стране, рассматривали Россию не как кормовую базу, а как родную землю. Ни один из известных мне славянских воров не знает другого языка кроме русского. Они не готовы покинуть страну и жить на чужбине. Эти люди скорее пойдут в тюрьму на длительный срок, нежели покинут родину.

Авторитет Надыр Салифов, известный как Гули, пользуется особым уважением в воровской среде Фото: скриншот видео с YouTube, канал Россия 24

Есть и другой сценарий. Вполне возможно, что ключевые позиции будут отдаваться ворам, которые сейчас находятся в заключении. Логика понятна: во время шторма лучше всего отсиживаться под водой. Люди, которые уже отбывают наказание и имеют воровской стаж, к ним сложно подобраться. Не думаю, что им дополнительно будут накидывать 20 лет, согласно новому закону.

Наверное, на ведущие позиции могут выходить не известные до настоящего времени люди. Такая практика, например, была у Деда Хасана — он, чтобы усилить собственные позиции, увеличивал количество воров в законе, которые подчас даже и не сидели [в тюрьме] ни разу. Конечно, это воспринималось достаточно негативно со стороны других авторитетов — некоторые даже требовали не признавать таких коронованных неофитов. Лично мне эта практика представляется бесперспективной, потому что люди, которые будут сегодня надевать воровскую корону, пойдут на это сознательно. Это будет восприниматься как терновый венец, осознанный выбор тяжелого пути. Встав на этот путь, они, вероятно, с него уже никогда не сойдут. Таких людей мало, но они есть.

Группировщики вместо воров

Новый закон, который начали активно применять по отношению к ворам, опасен. Мне непонятна политика нашего государства, которая фактически ведет к кровавому уличному беспределу. Дело в том, что воры до последнего времени были той силой, которая имела влияние на многочисленные молодежные группировки. Те их слушались, боялись. Теперь же мы неизбежно получим хаос, который наблюдали в 90-е годы, когда власть воров потеснили группировки спортсменов-отморозков.

Против воров в законе сегодня массово заводят уголовные дела Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Именно поэтому неправильно рассматривать воровской мир как некий антагонизм государства. Этот мир — часть государства. Регуляторами тех отраслей, которые не способно контролировать государство, выступают именно криминальные авторитеты. Надо признать, что отдельные представители этого мира в хорошем смысле взаимодействовали со спецслужбами. Вор вору рознь, но с теми, кто занимал ключевые позиции, государство могло договариваться, заключать обоюдовыгодные соглашения.

После появления нового закона, который предусматривает для воров в законе суровое наказание, многие покинули страну. Закон перевернул всех с ног на голову. Никто особо не хочет бороться за «корону» главного вора — вы знаете людей, которые стремятся присесть на 20 лет строгого режима? Если арест Шакро Молодого воспринимался все же как результат определенных интриг, то арест Шишканова стал показательным — прежние понятия перестали работать.

Бойцы с Донбасса

Криминальный мир сегодня переживает настоящую бурю Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Нельзя забывать о факторе миграционной преступности. Банды, сформированные из бойцов, которые сегодня присутствуют в непризнанных Донецкой и Луганской республиках, в недалеком будущем получат российские паспорта и приедут к нам в страну. Они представляют очень серьезную угрозу — не подчиняются никому, не боятся тюрьмы. Одновременно с этим арбитров в лице воров, которых сажают и вынуждают покидать страну, не будет.

Надо признать, что многие выходцы с Донбасса привыкли убивать, привыкли воевать, привыкли к оружию в руках. По сути, мы имеем дело с новым криминальным сектором. Можно предположить, что особого желания вставать в России за станок у них нет, они привыкли к совсем другому. Плюс ко всему эти ребята до зубов вооружены, очень голодные и захотят занять свою нишу в российском криминальном мире. Стоит также помнить, что кормовая база сегодня стремительно сокращается, экономика стагнирует, мы семимильными шагами идем к экономическому кризису с потерей рабочих мест. И кто будет регулировать процессы в этой резко помявшейся реальности — большой вопрос.