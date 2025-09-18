В Турции высказались об отказе от российской системы С-400

Минобороны Турции: в Турции не будут отказываться от российской системы С-400
Источник в турецком минобороны отреагировал на заявления о возврате российских С-400
Системы противовоздушной обороны С-400 российского производства останутся на вооружении Турции, сообщили в министерстве национальной обороны Турции. Пресс-служба ведомства отреагировала на публикацию в турецких СМИ, где высказывалось предположение о возможном возврате или перепродаже зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», ранее приобретенных у России.

«Системы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, каких-либо изменений в ситуации нет», — заявил источник в министерстве национальной обороны Турции для РИА Новостей. Представитель оборонного ведомства уточнил, что подобные спекуляции не имеют под собой оснований и не отражают позицию официальной Анкары.

Ранее колумнист турецкой газеты Мурат Гюрген опубликовал материал, в котором допустил возможность возврата Турцией приобретенных у России зенитных комплексов или их перепродажи третьей стороне. В 2019 году Турция стала первой страной-членом НАТО, закупившей у России современные системы ПВО С-400 «Триумф». Сделка вызвала критику со стороны западных союзников по Альянсу и привела к санкциям со стороны США. Официальная Анкара неоднократно заявляла о намерении самостоятельно принимать решения в вопросах обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета над вооруженными силами страны.

