Путин красиво продлил надежду на российскую авиацию и карьеру Рогозина

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган лично подтвердили силу российского авиапрома Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посвятил весь вторник, 27 августа, одной отрасли — аэрокосмической. Российский лидер вместе с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом провели весь день на Международном авиационно-космическом салоне («МАКС-2019»). И от первого слова до последнего жеста этот визит не только давал ответы, но внушал гордость за, пожалуй, самую критикуемую в последнее время зону российской гордости.

В этом году «МАКС» выглядит особенно актуальным — повестка пестрит авиационными и космическими провалами. В мае в результате аварийной посадки и возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек и вот уже оппоненты России вовсю раскачивают тему отказа иностранных компаний от российского самолета. В августе борт «Уральских авиалиний» аварийно, но уже без смертей сел на кукурузном поле рядом с аэропортом «Жуковский» (здесь традиционно и проходит авиасалон «МАКС»). Три дня назад российский корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к МКС (стыковка случилась только со второй попытки сегодня).

Осмотр выставки «МАКС-2019» президенты Путин и Эрдоган начали с вертолетов Фото: kremlin.ru

Авиационная тема возмущает и внешнеполитический фон. Администрации США отказалась поставлять истребители F-35 в Турцию, которая предпочла американским комплексам Patriot российские зенитно-ракетные С-400. Оттого приглашение Владимиром Путиным турецкого коллеги Эрдогана на выставку выглядело не только обоюдополезным делом, но и просто красивым жестом. Эрдоган — первый из западных лидеров заглянул в кабину новейшего российского истребителя СУ-57.

О «чуде на кукурузоне», как прозвали в народе аварийную посадку борта «Уральских авиалиний», сегодня вспомнили только единицы. Но авиакомпания напомнила о своей смелости необычным способом. Владимир Путин произнес приветственную речь, в которой подчеркнул, что международное внимание к российскому авиасалону есть «признание высокого потенциала нашей страны, ее уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли».

Российский президент передал слово турецкому коллеге и Эрдоган начал приветствовать собравшихся. Но на словах «мы считаем авиасалон „МАКС-2019“ одним из ведущих в своем роде», его заглушил рев двигателей взлетавшего самолета со знакомым логотипом из бумерангов.

Выжидали ли уральские пилоты и диспетчеры, давшие «добро» на взлет, окончания речи своего президента, чтобы затем перебить турка или же это вышло случайно — осталось тайной, но в течение следующих 20 минут больше ни один борт себе взлететь не позволил.

Первый демонстрационный вылет гражданского МС-21 — дал повод для гордости не меньший, чем летевшие следом российские истребители

Открыв выставку, президенты посмотрели на демонстрационные вылеты. Первый полет совершил гражданский МС-21, правда летал он так искусно, что легко было спутать с выступавшими сразу после тренировочным ЯК-152. Были продемонстрированы и возможности истребителей СУ-35 (о сотрудничестве по этим самолетам с Турцией уже ведутся переговоры) и СУ-57, которые только поступают на вооружение в российскую армию. Да и вертолеты пролетели симпатичной группой.

После этого главы двух государств пошли осматривать выставку, которую с самого утра тестовыми пробегами изучили курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. На самом светском стенде «МАКС-2019», принадлежащем компании Aurus Эрдогану озвучили стоимость седана Aurus Senat (на таком сегодня ездит Путин) — 18 млн рублей. Путин кратко рассказал об автомобиле, который опробовал его на себе, президент Турции «обещал подумать».

Связь с МКС вышла хорошей — не только по качеству, но и, кажется, по последствиям для Роскосмоса Фото: kremlin.ru

Последним павильоном на пути Путина и Эрдогана оказался Роскосмос. Его «хозяин» — глава госкорпорации Дмитрий Рогозин — демонстрировал напряженность, которую пытался подавить разговорами с коллегами и журналистами. Проблемный полет робота «Федора» к МКС (несший его пристыковался к станции только со второй попытки) Рогозин назвал «объяснимыми трудностями первопроходчества». Через это он вышел на необходимость создания «аватаров» — роботов, работающих в космическом пространстве, которыми человек управлял бы с Земли в экзоскелете-манипуляторе. А затем «полетел» мыслью дальше — к будущей лунной базе. «Племянница моя, она учится в архитектурном, недавно нарисовала эскиз лунной базы с русской баней. Я ее спрашиваю: „Зачем баня-то?“ Ну чтобы все там было у них, говорит, как дома», — поделился жизненной байкой Рогозин и не останавливаясь аргументированно продолжил про Марс, обсуждение полетов на который сегодня, по его версии, «не более, чем популистские разговоры и чушь».

Нервозность Рогозина объясняется активно обсуждаемой в экспертных кругах дилеммой: что делать с госкорпорацией, которая не совершает прорывов.

Сторонники уничтожения Роскосмоса настаивают на разделении функционала госкорпорации на отдельные проекты. Противники идеи напоминают: космическая отрасль рискует повторить судьбу авиационной, которую уничтожение единой координирующей структуры лишило высокотехнологичных производственных цепочек и поставило на грань выживания.

Реджепу Эрдогану теперь есть чем похвастать перед западными коллегами — никто из них в кабину новейших СУ-57 еще не заглядывал Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сегодня вошел в эту дискуссию элегантно — в буквальном смысле через диалог с космосом (правда, сотрудники Роскосмоса тут же поправили журналистов: «МКС — все-таки не космос, а ближняя орбита»): российский и турецкий президенты пообщались с космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым, работающими на МКС.

«Знаем, что ситуация в чем-то была нештатной, но вы — как обычно для нашей космонавтики, для наших космонавтов — справились блестяще с этой работой. Надеюсь, что все пойдет дальше, как у нас говорят в России, как по маслу. Но это все движение „как по маслу“, конечно, зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы. Большое вам спасибо, желаю вам удачи. Надеюсь, что и [робот] „Федор“ тоже окажет вам необходимую помощь и поддержку в вашей очень серьезной, важной, интересной и нужной всем нам работе», — сказал Путин и, кажется, закрыл все распри по поводу того, как Роскосмосу эффективнее работать.

Затем президент по традиции, заведенной на МАКСах купил мороженое — шоколадный стаканчик «Коровки из Кореновки» для себя и сливочный — для турецкого друга.

Оплатив все пятитысячной купюрой президент предложил отдать сдачу главе Минпромторга РФ Денису Мантурову «на развитие авиации». «Спасибо за щедрость», — не растерялся министр.

Мороженым угостили всю турецкую делегацию. Сдачу предложили Мантурову — «на развитие авиации» Фото: kremlin.ru

Выйдя после двусторонних переговоров к прессе главы обоих государств выразили надежду на укрепление давнего сотрудничества как в военной, так и в экономической сферах. «Речь шла не только о военном сотрудничестве либо о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации», — сказал Путин. «Самое главное сейчас — солидарность в экономической сфере», — поддержал коллегу Эрдоган.

Завершилось посещение авиасалона не менее красиво: главы государств поднялись на борты своих самолетов (турецкому президенту уступили полосу первому) и полетели по своим делам. Реджеп Тайип Эрдоган — в Турцию, а Владимир Путин — в только что отстроенный саратовский аэропорт с красивым именем «Гагарин», таким образом даже в небе доказывая потенциал российского авиастроения.