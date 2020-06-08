Путин дал сигнал губернаторам

Тема коронавируса постепенно уходит из повестки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса в России отходит на второй план, населению нужно передохнуть от вала негативных новостей и настроиться на голосование по поправкам к Конституции. Так политологи трактуют сигналы, которые дает президент Владимир Путин на последних совещаниях, проходивших в онлайн-формате. В понедельник он ответил на незримо витавший в воздухе вопрос, стоит ли губернаторам опасаться отставок в ближайшее время.

Главной задачей губернаторов в ближайшее время станет голосование за поправки к Конституции

Президент в понедельник встретился с социальными работниками. Формально — в честь профессионального праздника. В ходе совещания он выяснил, получили ли соцработники положенные выплаты, а также — есть ли сложности с оформлением мер поддержки, предусмотренных для НКО. Важный сигнал на этой встрече прозвучал для глав регионов. «Еще раз повторяю, губернаторский корпус у нас в целом укомплектован очень знающими и очень порядочными людьми», — подчеркнул Путин.

Политологи уверены, что этот сигнал был очень важен для глав регионов, он свидетельствует, что в ближайшее время отставок точно не будет. «Президент поблагодарил губернаторов, дал понять, что никаких оргвыводов по борьбе с коронавирусом не последует», — отметил политтехнолог Дмитрий Ковалев. Он подчеркнул, что власти стремятся уйти от темы пандемии и перейти к активной подготовке к голосованию по Конституции. В эту логику, по его мнению, укладывается и объявление мэра Москвы Сергея Собянина о снятии карантина в столице: «Должны пройти ритуальные мероприятия, с помощью которых тема закроется. Нельзя сразу от коронавируса перейти к Конституции».

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что уход от коронавирусной повестки начался еще на прошлой неделе. «Это правильно с точки зрения социальной психологии, потому что основной ущерб наносится именно паническими слухами и отсутствием перспективы. Спросите любого практикующего врача, как важно настраивать пациента на оптимистические прогнозы», — отметил он. «Демонстрируется победа над коронавирусом, уже далеко не все СМИ стали публиковать сводку о количестве заболевших, хотя их число не снизилось. Переключаются на другие темы — события в США, новые инициативы российской власти в социальной сфере», — отметил социолог Сергей Ширяев.

Соцработники могут повлиять на мнение своих подопечных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Накануне голосования за поправки к Конституции встреча с работниками культуры (прошла 6 июня) и соцработниками имеет еще один важный посыл. Ковалев напомнил, что бюджетники — это основной электорат, на который опирается власть. Ширяев предположил, что президент с помощью своих совещаний дает сигнал губернаторам, в каком направлении нужно действовать, чтобы продвигать идею о важности поправок к Конституции. «Соцработники — главные агитаторы за власть на любых выборах. Через них можно достучаться до их подопечных, они важный элемент общей мобилизации. Так что профессиональный праздник — это хорошо, но про кампанию информирования о поправках и мобилизации лояльных граждан тоже забывать не надо», — отметил политолог Константин Калачев.

Президент межрегиональной общественной организации «Наши дети», первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Юлия Зимова подчеркнула, что внимание президента к социальным проблемам даст импульс для решения многих проблем. Одна из участниц совещания директор муниципального казенного учреждения Сузунского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ольга Исаевич рассказала URA.RU, что общение с президентом стало важнейшим событием в ее жизни. «Первое лицо [государства] увидел нашу службу, сколько жизненных, душевных сил, эмоций вкладываем», — отметила она. Она также напомнила, что большой социальной блок заложен в поправки к Конституции, это отмечают ее коллеги и подопечные.

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