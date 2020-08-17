Вторник посвятим летним фестивалям: от Зальцбурга до Кинешмы

18 августа, во вторник, разбавим серые будни подборкой самых ярких летних фестивалей — от безудержного Вудстока до партизанского фестиваля искусств. Подробнее о самых разных фестивалях мира — в рекомендациях URA.RU.
Что сделать до работы?
За завтраком послушать новый увлекательный подкаст «
Зальцбургский фестиваль — самый известный в мире ежегодный летний музыкальный фестиваль, куда входят, главным образом, концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли, в 9:30 приглашает начать день с
Что сделать в обед?
Соскучились по летним фестивалям на открытом воздухе? Тогда в обед предлагаем вам посмотреть на то, как ровно 51 год назад прошел и завершился самый легендарный фестиваль всех времен и народов — Вудсток, 1969. 8-ми минутный
В минувшие выходные в Екатеринбурге завершился третий сезон независимого фестиваля уличного искусства
Что сделать вечером?
18 августа в 19:00 состоится торжественное открытие фестиваля камерных театральных форм
План на 19 августа мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в