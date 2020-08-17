Вторник посвятим летним фестивалям: от Зальцбурга до Кинешмы

Зальцбургский фестиваль, крупнейший фестиваль классической музыки, впервые проходит онлайн в 2020 году. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

18 августа, во вторник, разбавим серые будни подборкой самых ярких летних фестивалей — от безудержного Вудстока до партизанского фестиваля искусств. Подробнее о самых разных фестивалях мира — в рекомендациях URA.RU.

Что сделать до работы?

За завтраком послушать новый увлекательный подкаст « От символа перестройки до доставки беспилотником. История пиццы в России» . За полчаса можно узнать, когда и как появился первый советский фастфуд и зачем пиццу в СССР украшали яйцом, что сейчас модно в индустрии итальянских лепешек и как пицца стала символом спасения в карантин.

Зальцбургский фестиваль — самый известный в мире ежегодный летний музыкальный фестиваль, куда входят, главным образом, концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли, в 9:30 приглашает начать день с онлайн-трансляции из цикла «Бетховен» .

Что сделать в обед?

Соскучились по летним фестивалям на открытом воздухе? Тогда в обед предлагаем вам посмотреть на то, как ровно 51 год назад прошел и завершился самый легендарный фестиваль всех времен и народов — Вудсток, 1969. 8-ми минутный документальный фильм с музыкальными отрывками выступлений — отлично разбавит наши дождливые будни.

В минувшие выходные в Екатеринбурге завершился третий сезон независимого фестиваля уличного искусства « Карт-бланш» , в котором приняли участие художники со всей России. Предлагаем вам познакомиться с провокационными работами партизанского фестиваля стрит-арта.

Что сделать вечером?

18 августа в 19:00 состоится торжественное открытие фестиваля камерных театральных форм Островский Fest 2020 . В этом году фестиваль проходит в онлайн-формате и за счет этого значительно расширил свою географию — в течение недели свои постановки представят театры и режиссеры со всей России и ближнего зарубежья. Откроется фестиваль спектаклем-исповедью легендарной Айседоры Дункан о своей жизни в постановке Котласского драматического театра.