Путин был необычно добр к проекту своих подчиненных

Владимир Путин по ВКС пообщался с победителями «Лидеров России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

Президент России Владимир Путин встретился с финалистами третьего конкурса «Лидеры России», и пообщался с ними настолько душевно, как не разговаривал еще ни разу. В 2018 и 2019 годах он подшучивал над организаторами и ставил под сомнение целесообразность проекта. Теперь же оргкомитет смог защитить перед президентом свою миссию.

8 сентября Владимир Путин по ВКС поздравил победителей третьего сезона конкурса «Лидеры России» (106 человек получили гранты по миллиону рублей на обучение и шанс работать в крупнейших компаниях страны). «Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремленные, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех», — сказал Путин.

Конкурс служит системе власти для обновления кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отдельно глава государства остановился на эффективности самого конкурса. Путин подчеркнул, что «Лидеры России» проводятся всего три года, но стали «системным механизмом» по поиску лучших управленцев страны. «Чтобы такие талантливые, достойные люди играли значимую и в полном смысле этого слова лидерскую роль в развитии страны», — подчеркнул президент. А затем добавил, что «Лидеры России» создают честные условия для обновления существующих кадров.

«Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни, — сказал Путин. ­­— Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан».

Сергей Кириенко курирует кадровый конкурс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За три года работы конкурс (проводится с 2017-го) стал ответом на запрос россиян на работу социальных лифтов, считает политолог Анна Федорова. Это позволило решить проблему неверия россиян в возможность построения карьеры без знакомств. «Президент отметил, что конкурс помогает найти лучших и дает возможность управленцам из любых регионов России показать себя. Здесь четкая и прозрачная система отбора, с ней люди могут быть уверены, что дело не в фамилии и знакомствах, а в объективно оцениваемых качествах», — сказала эксперт.

Но ранее президент еще не высказывался о «Лидерах России» так комплементарно, хотя уже дважды встречался с его финалистами и победителями.

К примеру, в 2018 году президент пошутил над организаторами, когда узнал, что один из победителей соревнований Татьяна Дьяконова в прошлом работала в «Росатоме», связанном с оргкомитетом: «Как не порадеть родному человечку, да?»

Молодые управленцы могут построить карьеру благодаря «Лидерам России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На встрече с финалистами «Лидеров России» в 2019 году Путин говорил, что у государства есть и другие мероприятия, связанные с поиском талантливых и перспективных людей. А позднее на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Путин и вовсе замечал, что таких инструментов у государства стало «слишком много».

Выступление президента в 2020 году отличалось не только признанием заслуг конкурса, но и более внимательным отношением: вступительное слово с описанием всех достижений проекта заняло у президента пять минут, а в 2018 и 2019 годах — около двух.

Политолог Сергей Марков в разговоре с URA.RU предположил, что ранее президент Путин был скептично настроен к проекту, но затем его мнение о нем изменилось. Аналогичную точку зрения выразил политолог Григорий Казанков: «Было бы странно, если бы президент расхвалил конкурс, когда он проходил в первый раз. Прошло время, и президент уже может посмотреть на результаты деятельности людей, которые получили какие-либо должности после победы в соревнованиях. Очевидно, оценка работы в целом позитивная. Видимо, по итогам накопленного опыта стало понятно, что механизм по набору кадров реально работает».

За прошедшие три года финалисты и победители «Лидеров России» получили должности на самых разных уровнях российской власти. К примеру, представитель первого сезона конкурса Павел Сорокин в 2018 году стал замминистра энергетики и до сих пор занимает этот пост, а Олег Салагай — стал замминздрава РФ. В том же году еще один участник программы Дмитрий Артюхов стал губернатором Ямала.

Политолог Дмитрий Журавлев сказал URA.RU, что «конкурс из эксперимента превратился в часть государственной кадровой системы». «Конкурс обновил управленческую структуру в целом. Вокруг него появилось целое сообщество людей финалистов, которые теперь становятся наставниками для других участников. Это история, которая влияет на качество управления в стране, и президент отметил ее системный характер», — заключила политолог Анна Федорова.