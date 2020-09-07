Власти России меняют планы из-за второй волны коронавируса

Конкурс «Лидеры России-2021» может пройти в онлайне из-за пандемии коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за опасности второй волны пандемии коронавируса старт нового сезона кремлевского управленческого конкурса «Лидеры России» может быть отложен. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к организации мероприятия. По словам инсайдера, конкурс стал отражением неопределенности в России, связанной с отсутствием точного прогноза развития ситуации с COVID-19. Может быть изменен и формат конкурса.

«Новый сезон конкурса должен был начаться в октябре, но дата старта не определена. Как и формат, в котором он будет проходить. Скорее всего, как минимум отборочные этапы пройдут в онлайне, чтобы исключить риск массового заражения участников», — рассказал инсайдер.

Организатор конкурса Алексей Комиссаров не исключает изменения формата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организатор конкурса, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подтвердил, что со стартом нового сезона торопиться не будут. «Когда начнется новый сезон и каким он будет — мы сообщим позже, после встречи с наблюдательным советом», — сообщил он, отвечая на вопрос агентства, будут изменены формат и сроки мероприятия из-за второй волны коронавируса. Но пообещал, что конкурс точно состоится и будет полон сюрпризов.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, выступающий наставником участников конкурса на протяжении трех сезонов, также предсказал переход конкурса в онлайн-формат. «Думаю, что в большей степени будут использоваться удаленные технологии. Не потому что мы так боимся коронавируса, а потому что онлайн оправдал себя как нормальная форма социального взаимодействия», — отметил руководитель в разговоре с URA.RU.

В 2020 году победителями конкурса стали 106 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Косвенным подтверждением того, что ситуация с распространением COVID-19 в России, остается напряженной является тот факт, что традиционная встреча президента России Владимира Путина с победителями конкурса пройдет 8 сентября по видео-конференц-связи. Об этом рассказал источник агентства. В пресс-службе «Лидеров России» не стали комментировать факт встречи конкурсантов с главой государства.

По мнению заслуженного врача РФ Елены Журавлевой, вторая волна COVID-19 ждет Россию осенью. «Она начнется в сентябре—октябре, что будет связано и с эпидемиологической ситуацией в связи с сезонными вирусными заболеваниями, а не только коронавирусом», — заявила она.

Суперфинал «Лидеров России-2020» прошел 6—7 сентября в подмосковном Солнечногорске при повышенных мерах безопасности. Все участники конкурса обязаны были предоставить справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, а на площадке мероприятия прошли дополнительное тестирование. ПЦР-анализ были должны сдать и сотрудники СМИ, освещавшие конкурс.

Конкурс «Лидеры России» прошел в третий раз подряд. Его победители традиционно получают приглашения о трудоустройстве — вплоть до федеральных замминистра — а также грант на обучение в размере одного миллиона рублей. В 2020 году победителями признаны 106 человек. Всего в мероприятии приняли участие более 233 тысяч управленцев.