Во власти спорят о будущем городов-миллионников

Придуманы два принципа создания агломераций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В развитие поправок в Конституцию России будет уточнен статус муниципалитетов: в администрации президента РФ идут консультации о том, что будет включено в новые нормы законодательства. Ожидается, что изменения позволят снизить протестные настроения в крупных городах. Публичным проявлением подготовки реформы стал заочный спор Минэкономики РФ и ряда депутатов Госдумы о правилах создания агломераций. Их рассматривают как точки роста, но стороны расходятся в том, сколько свободы им давать.

В обновленную Конституцию вошли новые нормы о МСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU

После всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в закон «О публичной власти» были внесены 46 изменений, три пункта касались местного самоуправления (МСУ). В частности, была прописана норма о том, что «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации». По словам источника URA.RU, в администрации президента России готовят законопроект, который должен разъяснить изменения, касающиеся организации МСУ. В частности, в документе может быть представлена правовая база для создания городских агломераций.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин после наступления кризиса призывал повышать самостоятельность регионов через объединение городов для усиления экономики страны. Источник агентства среди экспертов, участвующих в обсуждении законопроекта, говорит и о другой мотивации. По словам собеседника URA.RU, власти встревожены ростом оппозиционных настроений в крупных городах (свыше 500 тысяч человек) и ищут возможности устранить причины, которые приводят к этому.

Разница в качестве жизни с Москвой злит жителей регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Нам часто говорят: Москва слишком показушно жирует, люди по всей стране видят эту несправедливость. Поэтому идет поиск экономического механизма сбалансированности бюджетов», — поделился инсайдер. Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU заметил: «Сами агломерации в этом отношении не могут помочь, но могут появиться целевые программы поддержки агломераций для развития их инфраструктуры».

При этом в российской власти наблюдается спор о том, по каким правилам должны формироваться агломерации. Один принцип разработало Минэкономразвития РФ, написавшее законопроект «О городских агломерациях» вместе с пакетом сопутствующих поправок в отдельные законодательные акты и Гражданский кодекс РФ.

Согласно пояснительной записке, ведомство предложило:

Разработать и утвердить распоряжением Правительства РФ перечень городских агломераций.

Критерии формирования агломераций: средняя плотность населения в городах не ниже региональной, транспортная доступность до административного центра и обратно — в течение рабочего дня.

Сформировать межмуниципальные координационные советы (входят мэры объединенных городов, депутаты и бизнесмены) и комиссии при губернаторах для координации процессов

Создание юридических лиц с новой формой собственности — межмуниципальных предприятий и компаний.

Таким образом Минэкономразвития хочет дать объединенным городам равные права в управлении агломерацией. Но законопроект уже забраковала Общественная палата, рассказал URA.RU председатель комиссии по территориальному развитию Андрей Максимов.

В профильном комитете Госдумы по федеративному устройству есть другое видение будущего агломераций. Председатель комитета Алексей Диденко сообщил URA.RU, что

на одном из круглых столов в комитете депутаты описывали свою концепцию развития агломераций. Она предполагает прямое подчинение мелких городов административному центру с передачей части полномочий.

«Наша традиция управления предполагает единую вертикаль власти, поэтому мы предлагаем формат, когда соседние муниципалитеты входят в состав крупного центра не на основе соглашений, а в порядке внутригородской территории. При этом они делегируют часть своих полномочий центрам, сохраняя, например, бюджетные права», — сказал URA.RU Алексей Диденко.

От того, какой способ формирования агломераций будет выбран, зависит дальнейшее политическое устройство в регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У обеих концепций есть свои бенефициары, сказал в разговоре с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. В случае с вариантом Минэка, губернаторы сохраняют и даже усиливают влияние на мэров, в том числе за счет координационных комиссий. В случае с концепцией от депутатов Госдумы потенциально усиливаются мэры региональных столиц, получающие под свой контроль новые территории.

«В мировой практике есть несколько вариантов формирования агломераций, в том числе, через межмуниципальные объединения, через создание субрегионального уровня управления, либо разработку специальных программ. В зависимости от каждого случая роль участников процессов — разная», — сказал агентству Климанов. Источник URA.RU в политсреде предположил, что в случае победы концепции с прямым подчинением городов губернаторы получат повод выторговать себе дополнительные полномочия по управлению усилившимися мэрами. Напомним, сейчас разрабатывается законопроект, дающий главам регионов право увольнять чиновников «в связи с утратой доверия».

В экономический эффект от победы любой стороны в споре о концепциях не верит собеседник URA.RU в челябинском истеблишменте: «От того, что к нам присоединятся соседние деревни, ничего кардинального в нашей экономике не случится.

Качественные изменения начнутся только при объединении Екатеринбурга и Челябинска в единую агломерацию. Но ни один губернатор никогда не согласует такую структуру».

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не стал комментировать заочную дискуссию Минэкономики и ряда парламентариев, поскольку «нужно дождаться, как после изменения Конституции РФ будет определена роль муниципалитетов». «Только после этого можно будет обсуждать и планы развития городов, и будущее агломераций», — убежден мэр.

Источник в мэрии одного из городов-спутников Екатеринбурга на условиях анонимности рассказал, что сама тема создания агломераций воспринимается населением негативно: «Агломерации будут иметь общий бюджет, и нет никаких гарантий, что те же ресурсы, что и раньше будут направлены на малые города. Верхняя Пышма сейчас — столица УГМК, чьи акционеры заботятся о городе. Когда она превратится в район Екатеринбурга, будет ли у них необходимый инструментарий, чтобы сохранить эту заботу».