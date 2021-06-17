Челябинские инсайды: замминистра подвели пиво и кальян

А вы поставили прививку от коронавируса? Коллаж URA.RU

Челябинские элиты гадают, кто займет место депутата Вячеслава Ершова в Заксобрании региона и каким может быть уголовное дело в отношении экс-директора фонда капремонта Вадима Борисова. Чиновники, испугавшись третьей волны и в надежде на выходной от губернатора Алексея Текслера спешат поставить прививку от COVID-19. А в правительстве области удивляются неожиданной смелости мэра Миасса Григория Тонких. Подробнее — в свежих инсайдах.

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Алексей Текслер готов дать выходной и подчиненным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер отправил чиновников прививаться

У чиновников в Челябинской области резко вырос интерес к прививкам от коронавируса. «На днях губернатор Алексей Текслер спросил о своих подчиненных, кто привился от коронавируса. Да так строго спросил, что человек 40 отправились на прививки. Хотят «уколоться» и антипрививочники, и переболевшие, те, у кого снизились антитела. То же самое творится в администрациях городов и районов. Видимо испугались третьей волны», — рассказывает источник. — Впрочем, появилась и другая версия. Чиновники хотят обещанный Текслером выходной после укола». Недавно на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что лишь 40% областных чиновников вакцинировались от COVID.

Губернатор озадачил мэров

Губернатор Алексей Текслер просит от глав муниципалитетов использовать нестандартные методы привлечения к вакцинации. «Главное условие — не должно быть принуждения», — утверждают инсайдеры. Рассказывают, что уже появилась идея. Мэры могут обратиться к местному бизнесу, чтобы предприниматели скинулись на покупку бытовой техники, путевок на базы и тому подобного. «Все это можно будет разыграть в лотерею среди тех, кто придет на прививку», — утверждает источник.

Александру Егорову пригрозили отставкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замминистра подвели пиво и кальян

В истории с поездкой чиновников в Дубай (ОАЭ), как считают в кулуарах, нет ничего такого, что бросало бы тень на власть, нет. «И раньше ездили в такие поездки, тем более это шло в рамках учебной программы фонда „Сколково“, — говорят в правительстве. — А вот кто по-настоящему прокололся, так это замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров». В своем telegram-канале Егоров выкладывал отчеты из Дубая, а потом разместил в чате свое фото с кальяном и пивом. Причем, дата на фото — 30 мая, когда замминистра должен был сидеть в своем номере, согласно обязательной суточной самоизоляции. «Хороший карантин! — говорят в кулуарах. — В губернаторской резиденции за это фото Егорову сильно досталось. Пригрозили, что в следующий раз за подобное просто уволят. Молодой, неопытный. Единственное, что его спасло от еще большего гнева, что пиво было безалкогольным». Говорят, когда журналисты одного из челябинских СМИ нашли это фото и обратились к нему за комментариями, он умолял их забыть эту историю и ему уступили. Что не помешало Егорову через пару дней писать в своем чате про это же СМИ нелицеприятные вещи.

С 18 июня Вадим Борисов не руководит фондом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В фонде капремонта будет кадровая зачистка

Отставка директора регионального оператора капитального ремонта (Фонд капремонта) Челябинской области Вадима Борисова не единственная в этом ведомстве. «Проверка показала, что фонд работал крайне неэффективно и это вина не только Борисова, но и всего руководства, — говорят в кулуарах. — К тому же если в отношении Борисова, как обещают, возбудят уголовные дела, то это может коснуться и его заместителей, так что смена кадров неизбежна». По слухам, начальник УФСБ по региону Дмитрий Иванов дал команду заняться фондом всерьез. В эту структуру, через которую проходят миллиарды рублей, ни разу, со дня основания фонда, не приходили силовики. Иванов решил традицию нарушить.

К Барышеву не идут юристы

Инсайдеры сообщают, что у депутата Госдумы Андрея Барышева, не оставляющего надежд повторно выдвинуться в парламент, есть проблемы с юристами. «Он хочет собирать подписи, чтобы пойти самовыдвиженцем, — напомнил источник. — Нужен грамотный юрист, а никто из челябинцев, кто знает эту сферу в Челябинске, к нему не идет. Мол, платит мало, да и с самим Барышевым, который не слушает советов, работать тяжело. Говорят, он уже ищет юристов по всей России». Что касается денег, то видимо с ними у Барышева действительно проблемы. По словам инсайдеров, от него подумывает уйти технолог Александр Святов, которого не устраивает, как платят за его труд.

Пока Александру Лебедеву не удалось договориться с партиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-кандидат в губернаторы начал сбор подписи

Журналист Александр Лебедев, засветившийся в ходе участия в кампании по выборам губернатора и известный своими скандалами, пока не нашел партии, что могла бы принять его в свои ряды и выдвинуть в Госдуму. Всем нужны кандидаты с деньгами, которых у Лебедева нет и быть не может, а возможные спонсоры не хотят на него тратиться. Официально он ушел с ОТВ чтобы участвовать в выборах, неофициально — Лебедев утомил коллег своей эпатажностью. Говорят, что не договорившись с партиями он заявил, что будет собирать подписи для выдвижения в Госдуму по Челябинскому округу. «В возможности Лебедева стать самовыдвиженцем верится слабо, — рассуждают в кулуарах. — Но пока будет собирать подписи, засветится в повестке, что ему как раз и надо».

У Вячеслава Ершова немало кредиторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата подвели долги

В заксобрании региона активно обсуждают внезапную отставку депутата Вячеслава Ершова. Так совпало, что сложить полномочия он решил после того, как проиграл суд своему бывшему коллеге, экс-депутату Константину Толкачеву, взыскавшему с него долг в 2 млн рублей. Появилась версия — Ершова попросили уйти, так как он не внес этот долг в декларацию, сам он уверяет, что все вносил. «На самом деле у Ершова много долгов, — говорят инсайдеры. — У Толкачева получилось взыскать деньги, пойдут и другие. К примеру, он, якобы, задолжал депутату Курчатовского райсовета Эдуарду Бурлакову. Всплывут незадекларированные долги и будет скандал». Сам Ершов говорит, что переизберется в ЗСО, как только наведет порядок с долгами.

Мительман отказался от реванша

После ухода из ЗСО Вячеслава Ершова элиты гадают, кто займет его место, точнее выдвинется при поддержке «Единой России» на осенних довыборах по Курчатовскому округу. Но сначала ЕР проведет праймериз. «Говорили, что рискнет выдвинуться на праймериз депутат гордумы Илья Мительман. Мол, ждет реванша за историю со снятием с праймериз на выборах в Госдуму. Но Мительман собрал своих людей и сказал, что участвовать в этой истории не собирается, — рассказал инсайдер. — Мол, ЕР его в ЗСО „не видит“, а снова нарываться на скандал не стоит. Есть дела поважнее».

Константин Толкачев хочет вернуться в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Толкачев может вернуться в заксобрание

На праймериз «Единой России» по довыборам в ЗСО в борьбе за мандат в Курчатовском округе, ставший вакантным после ухода Вячеслава Ершова, может выдвинуться экс-депутат ЗСО Константин Толкачев. Год назад Толкачева сняли с праймериз на выборах в заксобрание из-за того, что он стал фигурантом уголовного дела по невыплате налогов, а материалы дела были передан в Копейский городской суд. «Процесс идет вяло, свидетели от показаний отказываются, дело может развалиться, — говорят в кулуарах. — Но в ближайшее время это вряд ли произойдет, так что Толкачев этим летом не успеет реабилитироваться в глазах ЕР. Так что его возвращение может быть отложено на неопределенный срок».

Виталий Курятников стал доцентом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава челябинского Роспотребнадзора хочет стать депутатом

В созданный на днях экспертный экологический совет при закосбрании региона вошел бывший заместитель начальника Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, курировавший Челябинскую область, Виталий Курятников. Заодно выяснилась его нынешняя должность — доцент кафедры «Конституционное и административное право» Юридического института Южно-Уральского государственного университета. Имена так значилось место его работы в документах. «Курятников не просто хочет вернуться в повестку, — говорит инсайдер. — Он подумывает о том, чтобы избраться в ЗСО, как только освободится один из округов».

Бизнесмен хочет строить метро

Инсайдеры сообщают, что в Челябинск стал наезжать московский бизнесмен Лев Гниденко. Он же основной собственник ООО «Центр коммунального сервиса», регионального оператора по вывозу мусора. «Гниденко хочет строить метро в Челябинск, — рассказывает источник. — У него есть крупные активы, связанные с дорожным строительством. Раньше Гниденко интереса к челябинскому метро не проявлял, так как проект находился в глубокой заморозке. Теперь, когда пообещали деньги на строительство метротрамвая, он готов предложить свои услуги».

Александру Шестакову через год будет 70 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЮУрГУ началась борьба за кресло ректора

В Южно-Уральском государственном университете начинается борьба за пост ректора. Контракт действующего ректора Александра Шестакова истекает в июне 2022 года и в новом конкурсе он участвовать не будет. Его пятилетний контракт истекал в 2020 году. На тот момент ему было 68 лет, но по просьбе областных властей Москва продлила с ним контракт еще на два года, без процедуры выборов. «Предельный возраст для участия в выборах ректора вуза — 65 лет. Так что Шестаков покинет свой пост», — говорит источник. Говорят, что мечтает возглавить вуз проректор Вячеслав Бурматов, младший брат депутата Госдумы Владимира Бурматова. Это позволит Олегу Дубровину вернуться на пост проректора. В мае 2018 года Дубровин ушел из ЮУрГУ чтобы стать директором областного правительственного телеканала, где он проработал год.

Сергей Шумаков вынашивает план мести Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шумаков готовит компромат

Экс-депутат Советского райсовета, бывший директор муниципального бюджетного учреждения «Городская среда» Сергей Шумаков начинает тихую войну против мэрии Челябинска. С поста директора МБУ его уволили за то, что расчищая город от незаконных ларьков, он не трогал свои ларьки, что также были установлены без разрешения. «Шумаков до сих пор не может этого простить, — говорят в кулуарах. — Якобы заявил, что если не отомстит, то нервы своим бывшим работодателями попортит». Говорят, что Шумаков встречается с депутатами, бизнесменами и собирает компромат на городских чиновников, уверяет, что у него есть хорошие связи с силовиками.

Силовики займутся калининскими дорогами

Инсайдеры сообщают, что в УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дела по мошенничеству с контрактами на уборку улиц в Калининском районе. Дело возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона, проводившей проверку всего района. «Пока речь идет о сумме ущерба бюджету в один миллион рублей, — сообщают инсайдеры. — Но могут вскрыться и новые суммы». По слухам, начальник УМВД Сергей Миронов уже дал команду на передача матери в следственное управление СКР по региону. В махинациях, якобы, замешаны депутаты, а лицами такого уровня занимается следственный комитет.

Григорий Тонких удивил областных чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Миасса спорит с правительством

В правительстве региона удивляются смелости мэра Миасса Григория Тонких. На одном из заседаний с участием профильных вице-губернаторов в числе прочих обсуждался проект «Открытый город» в Миассе. Речь идет об обустройстве территории, с застройкой, вокруг горнолыжного центра «Солнечная долина» Олега Сиротина. «Каково же было удивление областных чиновников, когда уже после заседания Тонких, скромно молчавший, прислал письмо в правительство, в котором выражает личное несогласие с „Открытым городом“, — рассказал инсайдер. — Никогда такого раньше не было. Обычно все претензии высказывают во время заседаний». В Миассе уверены, что временное перемирие между Васьковым и Сиротиным, до этого воевавшими открыто, все лишь видимость. Вся война ушла в бумаги. Кстати, Тонких, якобы, предлагает других инвесторов на «Открытый город», связанных с криминалом. С этими же инвесторами сотрудничал когда-то экс-мэр Миасса Геннадий Васьков, отсидевший срок за коррупцию.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.