29 января 2025

Житель Челябинской области стал героем программы «ДНК» на телеканале НТВ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест ДНК помог раскрыть правду (архивное фото)
Тест ДНК помог раскрыть правду (архивное фото) Фото:

Житель Челябинской области Владимир стал героем программы «ДНК», которая вышла 29 января на телеканале НТВ. Мама его бывшей любовницы Анастасии неожиданно сообщила ему, что он станет отцом, сообщила пресс-служба телеканала.

«Мужчина был крайне удивлен, когда к нему заявилась мама его бывшей любовницы с новостью, что он скоро станет папой. Еще больше он удивился, когда узнал, что такой же новостью будущая бабушка огорошила еще одного любовника дочери», — сообщила пресс-служба телеканала НТВ в описании выпуска программы «ДНК» от 29 января. 

Со слов Владимира, половой контакт с Анастасией произошел в первый же вечер знакомства. Потом отношения прекратились. Но Анастасия какое-то время «бегала» за парнем, рассказал он в эфире. Спустя время они даже жили вместе пять дней, пока за Анастасией на машине не приехала мама. Тут Владимир понял окончательно — эта девушка не его человек. За пять дней, что они вместе жили и после расставания, он ничего не испытал. 

Позднее мама девушки сообщила Владимиру, что скоро он станет папой. Он в этом усомнился ведь имеет проблемы с щитовидкой и врачи сказали, что с таким заболеванием иметь детей он не может. Мама нашла и еще одного потенциального отца, с которым девушка познакомилась в сауне. Но Эдуард по национальности башкир, а уже родившаяся к тому времени внучка на него не похожа, значит, отец наверняка Владимир, рассудила женщина.  Потом появился и третий кандидат на роль отца — некий Никита, который приезжал с СВО в отпуск. Но там даты не совпали.

«Внимание! Я вскрываю конверт. Вероятность того, что у вас подрастает родная по крови дочь Соня — 99,9%», — сообщил ведущий. Владимир не смог скрыть удивление, но поблагодарил Анастасию за дочь и пообещал помогать в воспитании. 

Кстати, сама Анастасия сейчас живет в Сатке. Воспитывать ребенка ей помогает новый парень Андрей.

Владимир пообещал помогать с воспитанием дочери
Владимир пообещал помогать с воспитанием дочери
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Житель Челябинской области Владимир стал героем программы «ДНК», которая вышла 29 января на телеканале НТВ. Мама его бывшей любовницы Анастасии неожиданно сообщила ему, что он станет отцом, сообщила пресс-служба телеканала. «Мужчина был крайне удивлен, когда к нему заявилась мама его бывшей любовницы с новостью, что он скоро станет папой. Еще больше он удивился, когда узнал, что такой же новостью будущая бабушка огорошила еще одного любовника дочери», — сообщила пресс-служба телеканала НТВ в описании выпуска программы «ДНК» от 29 января.  Со слов Владимира, половой контакт с Анастасией произошел в первый же вечер знакомства. Потом отношения прекратились. Но Анастасия какое-то время «бегала» за парнем, рассказал он в эфире. Спустя время они даже жили вместе пять дней, пока за Анастасией на машине не приехала мама. Тут Владимир понял окончательно — эта девушка не его человек. За пять дней, что они вместе жили и после расставания, он ничего не испытал.  Позднее мама девушки сообщила Владимиру, что скоро он станет папой. Он в этом усомнился ведь имеет проблемы с щитовидкой и врачи сказали, что с таким заболеванием иметь детей он не может. Мама нашла и еще одного потенциального отца, с которым девушка познакомилась в сауне. Но Эдуард по национальности башкир, а уже родившаяся к тому времени внучка на него не похожа, значит, отец наверняка Владимир, рассудила женщина.  Потом появился и третий кандидат на роль отца — некий Никита, который приезжал с СВО в отпуск. Но там даты не совпали. «Внимание! Я вскрываю конверт. Вероятность того, что у вас подрастает родная по крови дочь Соня — 99,9%», — сообщил ведущий. Владимир не смог скрыть удивление, но поблагодарил Анастасию за дочь и пообещал помогать в воспитании.  Кстати, сама Анастасия сейчас живет в Сатке. Воспитывать ребенка ей помогает новый парень Андрей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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