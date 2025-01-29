Житель Челябинской области Владимир стал героем программы «ДНК», которая вышла 29 января на телеканале НТВ. Мама его бывшей любовницы Анастасии неожиданно сообщила ему, что он станет отцом, сообщила пресс-служба телеканала.
«Мужчина был крайне удивлен, когда к нему заявилась мама его бывшей любовницы с новостью, что он скоро станет папой. Еще больше он удивился, когда узнал, что такой же новостью будущая бабушка огорошила еще одного любовника дочери», — сообщила пресс-служба телеканала НТВ в описании выпуска программы «ДНК» от 29 января.
Со слов Владимира, половой контакт с Анастасией произошел в первый же вечер знакомства. Потом отношения прекратились. Но Анастасия какое-то время «бегала» за парнем, рассказал он в эфире. Спустя время они даже жили вместе пять дней, пока за Анастасией на машине не приехала мама. Тут Владимир понял окончательно — эта девушка не его человек. За пять дней, что они вместе жили и после расставания, он ничего не испытал.
Позднее мама девушки сообщила Владимиру, что скоро он станет папой. Он в этом усомнился ведь имеет проблемы с щитовидкой и врачи сказали, что с таким заболеванием иметь детей он не может. Мама нашла и еще одного потенциального отца, с которым девушка познакомилась в сауне. Но Эдуард по национальности башкир, а уже родившаяся к тому времени внучка на него не похожа, значит, отец наверняка Владимир, рассудила женщина. Потом появился и третий кандидат на роль отца — некий Никита, который приезжал с СВО в отпуск. Но там даты не совпали.
«Внимание! Я вскрываю конверт. Вероятность того, что у вас подрастает родная по крови дочь Соня — 99,9%», — сообщил ведущий. Владимир не смог скрыть удивление, но поблагодарил Анастасию за дочь и пообещал помогать в воспитании.
Кстати, сама Анастасия сейчас живет в Сатке. Воспитывать ребенка ей помогает новый парень Андрей.
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