Власти ХМАО перезагрузили молодежную политику во время ЧС

Чиновники устроили главную тусовку Урала в пылающей от лесных пожаров Югре

18 августа 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Форум «Утро» в Ханты-Мансийске стал рекордным по числу участников Фото: Антон Артемьев Властям ХМАО удалось превратить форум уральской молодежи «Утро», который проходил в Ханты-Мансийске в первой половине августа, в мероприятие федерального масштаба. Главную молодежную тусовку УрФО посетило 540 участников из 53 регионов страны и 11 стран мира. Это стало рекордными показателями за всю историю форума. При этом мероприятие проходило при объявленном в регионе режиме ЧС из-за лесных пожаров. Обо всех особенностях проведения «Утра» URA.RU рассказали организаторы и участники форума. «По открытым данным, число официальных участников, заявившихся на форум, составило 540 молодых людей из 53 регионов России и 11 стран мира (Германия, Танзания, Азербайджан, Киргизия, Турция, Армения, Беларусь, Польша, Таджикистан, Израиль и Казахстан). Создание прочных социальных связей между креативными и активными жителями нашей страны, что они создали эти сообщества, объединились, сами теперь создают какие-то бренды, реализуют совместные проекты — это главный результат», — сказал директор форума «Утро» Яков Самохвалов. На форум «Утро» в качестве хэдлайнеров были приглашены популярные среди молодежи музыкальные группы Фото: Антон Артемьев За 10 дней совокупное число людей, вовлеченных в «Утро», превысило 25 тысяч человек. Форум был открыт для участия по предварительной записи и бесплатные концерты певицы Елки, групп «Дабро» и «The Hatters», конечно, привлекли внимание к мероприятию жителей всей Югры. Познакомившись на «Утре», сейчас его участники работают над проектами, связываясь с помощью современных интернет-коммуникаций. Так что тусовка в Ханты-Мансийске дала старт работе большого креативного завода молодежи, чего, собственно и добивались организаторы, пригласив на «Утро» 109 спикеров федерального уровня. «Участники объединились после очного общения на медиапортале «Сварка» и впервые подумали о себе как о креативном сообществе Урала. Этот факт главный. С помощью этой идентичности мы хотели смоделировать некие креативные продукты, которые сообщество смогло бы представлять наружу. Нашей задачей и было спроектировать креативный завод», — сообщил наставник форума «Утра», лектор в «Школе мэров» РАНХиГС Александр Старков. Участница из ДНР Валентина Лыкова, получившая грант на создание комьюнити-центра в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, сейчас реализует идею с помощью участников форума, но уже виртуально, как и другие креативщики из нового сообщества. «Форум позволил нам познакомиться с теми, кто сейчас активно включился в мой проект создания медиаплатформы для российских ВУЗов», — сообщила участница форума Юлия Ширяева. Во время проведения форума «Утро» в Югре был объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров Фото: Екатерина Сычкова Мероприятие стало серьезным вызовом для команды губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Весной направление молодежной политики в региональном правительстве было передано в департамент общественных и внешних связей и чиновники запустили процесс его перезагрузки. Проведение крупномасштабного форума стало для депсвязей боевым крещением в новом качестве. Одним из главных рисков, с которыми столкнулись организаторы, стали небывалые по своему масштабу лесные пожары, из-за которых в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Лето 2022 года оказалось самым жарким и засушливым в Югре за последние 10 лет, что сказалось на распространении огня Работая на форуме в условиях ЧС из-за пожаров, организаторам потребовались оперативные меры — помещения оснастили дополнительными кондиционерами и увлажнителями воздуха, чтобы спасти участников от жары и смога. Часть ранее запланированных мероприятий на воздухе было решено перенести в стены центра «Югра-Классик», вместимость главного зала которого превышает 1000 человек. «Был один из дней, когда чуть больше ощущался неприятный запах, но мы увлажнители воздуха предусмотрели, марлевые повязки, смоченные водой. Вентиляторы, кондиционеры в большом шатре. Так что на участниках это не так сильно сказалось», — комментирует директор форума Яков Самохвалов. Организаторы анализировали обратную связь от участников и оперативно реагировали на запросы и пожелания. Показательной с точки зрения работы с негативом стала реакция организаторов на появление анонимного Telegram-канала, в котором неизвестные авторы стали иронично комментировать события форума. «Медиа-служба создала и популяризировала специальные обои для смартфона с отсылкой на канал и таким образом нейтрализовала возможное негативное восприятие его контента. Администраторами-анонимами этот подход также был воспринят с позитивом» — рассказал URA.RU источник в правительстве ХМАО. Для вирусного распространения информации о форуме был организован конкурс мемов, который также позволил собрать у участников обратную связь о мероприятии. Всего видеоматериалы с мероприятия в социальных сетях набрали более 3,5 млн просмотров. Только церемонию открытия «Утра» в соцсетях посмотрели около 100 тысяч человек. На форум «Утро» в Ханты-Мансийск приезжали уральские VIP-гости Фото: Антон Артемьев Уровень организации форума получил высокую оценку от полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, уральских губернаторов, руководства Федерального агентства по делам молодежи, Фонда президентских грантов и федеральных экспертов. Большей частью, это случилось благодаря короткой дистанции, установившейся у молодежи с тяжеловесами региональной политики. «Когда в большом шатре к участникам форума присоединились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, а также губернаторы уральских регионов, волонтеры от имени хозяев площадки начали раздавать мороженое. Разошлось более 300 порций и дальнейшее общение с чиновниками пошло без официальных реверансов», — рассказал URA.RU один из организаторов форума. Он также добавил, что одним из успехов мероприятия стал тот факт, что в качестве организаторов «Утра» стала сама креативная югорская молодежь. Раньше ее ресурс использовался только для участия в локальных окружных мероприятиях. После завершения главной молодежной тусовки Урала югорские чиновники анализируют полученный опыт и уже готовятся к новым масштабным молодежным проектам. В 2023 году Югра должна будет впервые в новейшей истории принять еще один всероссийский фестиваль — «Студенческую весну». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Властям ХМАО удалось превратить форум уральской молодежи «Утро», который проходил в Ханты-Мансийске в первой половине августа, в мероприятие федерального масштаба. Главную молодежную тусовку УрФО посетило 540 участников из 53 регионов страны и 11 стран мира. Это стало рекордными показателями за всю историю форума. При этом мероприятие проходило при объявленном в регионе режиме ЧС из-за лесных пожаров. Обо всех особенностях проведения «Утра» URA.RU рассказали организаторы и участники форума. «По открытым данным, число официальных участников, заявившихся на форум, составило 540 молодых людей из 53 регионов России и 11 стран мира (Германия, Танзания, Азербайджан, Киргизия, Турция, Армения, Беларусь, Польша, Таджикистан, Израиль и Казахстан). Создание прочных социальных связей между креативными и активными жителями нашей страны, что они создали эти сообщества, объединились, сами теперь создают какие-то бренды, реализуют совместные проекты — это главный результат», — сказал директор форума «Утро» Яков Самохвалов. За 10 дней совокупное число людей, вовлеченных в «Утро», превысило 25 тысяч человек. Форум был открыт для участия по предварительной записи и бесплатные концерты певицы Елки, групп «Дабро» и «The Hatters», конечно, привлекли внимание к мероприятию жителей всей Югры. Познакомившись на «Утре», сейчас его участники работают над проектами, связываясь с помощью современных интернет-коммуникаций. Так что тусовка в Ханты-Мансийске дала старт работе большого креативного завода молодежи, чего, собственно и добивались организаторы, пригласив на «Утро» 109 спикеров федерального уровня. «Участники объединились после очного общения на медиапортале «Сварка» и впервые подумали о себе как о креативном сообществе Урала. Этот факт главный. С помощью этой идентичности мы хотели смоделировать некие креативные продукты, которые сообщество смогло бы представлять наружу. Нашей задачей и было спроектировать креативный завод», — сообщил наставник форума «Утра», лектор в «Школе мэров» РАНХиГС Александр Старков. Участница из ДНР Валентина Лыкова, получившая грант на создание комьюнити-центра в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, сейчас реализует идею с помощью участников форума, но уже виртуально, как и другие креативщики из нового сообщества. «Форум позволил нам познакомиться с теми, кто сейчас активно включился в мой проект создания медиаплатформы для российских ВУЗов», — сообщила участница форума Юлия Ширяева. Мероприятие стало серьезным вызовом для команды губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Весной направление молодежной политики в региональном правительстве было передано в департамент общественных и внешних связей и чиновники запустили процесс его перезагрузки. Проведение крупномасштабного форума стало для депсвязей боевым крещением в новом качестве. Одним из главных рисков, с которыми столкнулись организаторы, стали небывалые по своему масштабу лесные пожары, из-за которых в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Лето 2022 года оказалось самым жарким и засушливым в Югре за последние 10 лет, что сказалось на распространении огня Работая на форуме в условиях ЧС из-за пожаров, организаторам потребовались оперативные меры — помещения оснастили дополнительными кондиционерами и увлажнителями воздуха, чтобы спасти участников от жары и смога. Часть ранее запланированных мероприятий на воздухе было решено перенести в стены центра «Югра-Классик», вместимость главного зала которого превышает 1000 человек. «Был один из дней, когда чуть больше ощущался неприятный запах, но мы увлажнители воздуха предусмотрели, марлевые повязки, смоченные водой. Вентиляторы, кондиционеры в большом шатре. Так что на участниках это не так сильно сказалось», — комментирует директор форума Яков Самохвалов. Организаторы анализировали обратную связь от участников и оперативно реагировали на запросы и пожелания. Показательной с точки зрения работы с негативом стала реакция организаторов на появление анонимного Telegram-канала, в котором неизвестные авторы стали иронично комментировать события форума. «Медиа-служба создала и популяризировала специальные обои для смартфона с отсылкой на канал и таким образом нейтрализовала возможное негативное восприятие его контента. Администраторами-анонимами этот подход также был воспринят с позитивом» — рассказал URA.RU источник в правительстве ХМАО. Для вирусного распространения информации о форуме был организован конкурс мемов, который также позволил собрать у участников обратную связь о мероприятии. Всего видеоматериалы с мероприятия в социальных сетях набрали более 3,5 млн просмотров. Только церемонию открытия «Утра» в соцсетях посмотрели около 100 тысяч человек. Уровень организации форума получил высокую оценку от полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, уральских губернаторов, руководства Федерального агентства по делам молодежи, Фонда президентских грантов и федеральных экспертов. Большей частью, это случилось благодаря короткой дистанции, установившейся у молодежи с тяжеловесами региональной политики. «Когда в большом шатре к участникам форума присоединились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, а также губернаторы уральских регионов, волонтеры от имени хозяев площадки начали раздавать мороженое. Разошлось более 300 порций и дальнейшее общение с чиновниками пошло без официальных реверансов», — рассказал URA.RU один из организаторов форума. Он также добавил, что одним из успехов мероприятия стал тот факт, что в качестве организаторов «Утра» стала сама креативная югорская молодежь. Раньше ее ресурс использовался только для участия в локальных окружных мероприятиях. После завершения главной молодежной тусовки Урала югорские чиновники анализируют полученный опыт и уже готовятся к новым масштабным молодежным проектам. В 2023 году Югра должна будет впервые в новейшей истории принять еще один всероссийский фестиваль — «Студенческую весну».