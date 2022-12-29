Религиозные фанатики в Екатеринбурге замучили пятерых детей

Самые громкие дела по «изгнанию бесов» и мнение судебного психиатра об экзорцистах

30 декабря 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Жертвами религиозных фанатиков на Урале становились и взрослые, и дети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Жертвами религиозных фанатиков за последние четыре года в Екатеринбурге стали пятеро детей: четверо из них были убиты, другой получил тяжелые увечья. Все эти преступления были совершены родителями во время так называемого обряда по изгнанию бесов. Виновные по двум происшествиям уже осуждены, по третьему делу ведется следствие, обвинение предъявлено матери детей. URA.RU вспомнило самые громкие ЧП последних лет, совершенные на почве экзорцизма. Самой громкой новостью предновогодней недели стало убийство трех детей в Екатеринбурге. По версии следствия, к их удушению причастна мать, решившая, что в сыновей и дочь «вселились бесы». Женщина сама сообщила родным о совершенном преступлении. Она оставила мужу записку, что дети одержимы «блудом и гордыней», их укусил «змей-искуситель». Религиозность Обвиняемую в убийстве детей женщину заключили на два месяца под стражу Фото: URA.RU Как писали многие СМИ, семья, где произошло убийство, считается религиозной. Мать обвиняемой является настоятельницей женского монастыря в Калужской области. Родители убитых детей, по словам знакомых, в последнее время вели себя странно. Так, глава семейства заставлял домочадцев водить хороводы, «изгоняя бесов». Якобы за несколько дней до убийства мужчина жаловался на одержимость, ему мерещились гробы. Его супруга, по сообщениям прессы, тоже выглядела не совсем адекватно, наводя окружающих на мысли о психическом расстройстве. «Скорее всего это [убийство детей] было обусловлено проблемами с психикой у родителей, на которые наложились либо воздействие деструктивной религиозной организации или идеологии, либо неправильное понимание основ религии. Не исключено, имелись проблемы с приемом каких-то психотропных веществ, как пишут СМИ», — прокомментировал религиовед, доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета Алексей Старостин. Фанатики Годом ранее в Екатеринбурге случилось другое ЧП: весной 2021-го молодая женщина пыталась зарезать своего двухлетнего сына, решив, что в него вселились бесы. Ребенок получил тяжелые увечья, за его жизнь долго боролись врачи. Как сообщали тогда в полиции, незадолго до трагедии в поведении матери появились странности. Так, она стала именовать себя «ангелом света», на этой почве от нее ушел муж. СМИ писали, что женщина употребляла наркотики. Иван Казанцев состоял в секте и убил сына во время ритуала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Дело рассмотрено еще в декабре 2021 года. Суд назначил обвиняемой принудительные меры медицинского характера», — прокомментировал URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Другое преступление на почве экзорцизма произошло в Екатеринбурге в 2019 году. Глава секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина и ее последователь Иван Казанцев убили во время обряда по изгнанию бесов 9-летнего сына Казанцева. Тело мальчика было найдено закопанным в парке, ребенка били плетью и затыкали кляпом рот. Он умер от удушья. По данным следствия, при убийстве присутствовали другие маленькие дети этой семьи. Позже оба виновника — отец и глава секты — были освобождены от уголовной ответственности и отправлены на принудительное лечение. Капища Алексей Старостин считает, что все эти трагические случаи не имеют ничего общего. Он припомнил и другие происшествия, связанные с проявлениями религиозности. Периодически на Урале находят языческие капища (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU «У нас их происходило достаточно много, каждый год мы что-то подобное наблюдаем. В 2016 году был случай, когда уроженец Дагестана, бывший милиционер, соорудил себе капище за городом и приносил в жертву каким-то скандинавским богам людей, которых напаивал до бессознательного состояния и убивал», — вспомнил религиовед. Он указал, что в прошлом году сатанисты изрисовали на Урале две церкви, несколько раз были найдены под Екатеринбургом языческие капища. «Каждый год ненормальные проявления в религиозной сфере имеют место быть. Наш город часть России, и в России такое происходит во всех регионах с определенной периодичностью. Я бы здесь какие-то параллели не выстраивал», — сделал вывод религиовед. Рецидивы Такого же мнения придерживается и авторитетный судебный психиатр Свердловской областной психической больницы, который согласился побеседовать с корреспондентом, попросив не называть его имя. Специалист считает неправильным делать общие выводы на основании нескольких случаев. Людей, чья болезнь не поддается быстрому лечению, направляют в психиатрические больницы спецтипа с интенсивным наблюдением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Те действия, которые предпринимаются под лозунгом „изгнания“, могут быть продиктованы самыми разными моментами. Это может быть убеждение, болезнь, временное расстройство, а иногда, к сожалению, это бывает способ заявить о себе. Поэтому говорить о некой эпидемии, которая кого-то поразила — невозможно», — сказал психиатр. Врач пояснил, что цель принудительного лечения, к которому подобных «экзорцистов» обязывает суд — добиться стабилизации состояния пациента и выписать, когда он перестанет представлять для общества опасность. После этого человек должен оставаться под надзором медиков и полиции, чтобы не допустить рецидива. «Это очень сложная проблема межведомственного взаимодействия. В разных местах она по-разному реализуется. Все негативные моменты происходят из-за того, что люди выпадают из поля зрения, во-первых, правоохранительных органов, а потом как следствие и врачей. Они не получают терапию и возникает ситуация, когда вновь представляют опасность», — резюмировал психиатр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жертвами религиозных фанатиков за последние четыре года в Екатеринбурге стали пятеро детей: четверо из них были убиты, другой получил тяжелые увечья. Все эти преступления были совершены родителями во время так называемого обряда по изгнанию бесов. Виновные по двум происшествиям уже осуждены, по третьему делу ведется следствие, обвинение предъявлено матери детей. URA.RU вспомнило самые громкие ЧП последних лет, совершенные на почве экзорцизма. Самой громкой новостью предновогодней недели стало убийство трех детей в Екатеринбурге. По версии следствия, к их удушению причастна мать, решившая, что в сыновей и дочь «вселились бесы». Женщина сама сообщила родным о совершенном преступлении. Она оставила мужу записку, что дети одержимы «блудом и гордыней», их укусил «змей-искуситель». Религиозность Как писали многие СМИ, семья, где произошло убийство, считается религиозной. Мать обвиняемой является настоятельницей женского монастыря в Калужской области. Родители убитых детей, по словам знакомых, в последнее время вели себя странно. Так, глава семейства заставлял домочадцев водить хороводы, «изгоняя бесов». Якобы за несколько дней до убийства мужчина жаловался на одержимость, ему мерещились гробы. Его супруга, по сообщениям прессы, тоже выглядела не совсем адекватно, наводя окружающих на мысли о психическом расстройстве. «Скорее всего это [убийство детей] было обусловлено проблемами с психикой у родителей, на которые наложились либо воздействие деструктивной религиозной организации или идеологии, либо неправильное понимание основ религии. Не исключено, имелись проблемы с приемом каких-то психотропных веществ, как пишут СМИ», — прокомментировал религиовед, доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета Алексей Старостин. Фанатики Годом ранее в Екатеринбурге случилось другое ЧП: весной 2021-го молодая женщина пыталась зарезать своего двухлетнего сына, решив, что в него вселились бесы. Ребенок получил тяжелые увечья, за его жизнь долго боролись врачи. Как сообщали тогда в полиции, незадолго до трагедии в поведении матери появились странности. Так, она стала именовать себя «ангелом света», на этой почве от нее ушел муж. СМИ писали, что женщина употребляла наркотики. «Дело рассмотрено еще в декабре 2021 года. Суд назначил обвиняемой принудительные меры медицинского характера», — прокомментировал URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Другое преступление на почве экзорцизма произошло в Екатеринбурге в 2019 году. Глава секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина и ее последователь Иван Казанцев убили во время обряда по изгнанию бесов 9-летнего сына Казанцева. Тело мальчика было найдено закопанным в парке, ребенка били плетью и затыкали кляпом рот. Он умер от удушья. По данным следствия, при убийстве присутствовали другие маленькие дети этой семьи. Позже оба виновника — отец и глава секты — были освобождены от уголовной ответственности и отправлены на принудительное лечение. Капища Алексей Старостин считает, что все эти трагические случаи не имеют ничего общего. Он припомнил и другие происшествия, связанные с проявлениями религиозности. «У нас их происходило достаточно много, каждый год мы что-то подобное наблюдаем. В 2016 году был случай, когда уроженец Дагестана, бывший милиционер, соорудил себе капище за городом и приносил в жертву каким-то скандинавским богам людей, которых напаивал до бессознательного состояния и убивал», — вспомнил религиовед. Он указал, что в прошлом году сатанисты изрисовали на Урале две церкви, несколько раз были найдены под Екатеринбургом языческие капища. «Каждый год ненормальные проявления в религиозной сфере имеют место быть. Наш город часть России, и в России такое происходит во всех регионах с определенной периодичностью. Я бы здесь какие-то параллели не выстраивал», — сделал вывод религиовед. Рецидивы Такого же мнения придерживается и авторитетный судебный психиатр Свердловской областной психической больницы, который согласился побеседовать с корреспондентом, попросив не называть его имя. Специалист считает неправильным делать общие выводы на основании нескольких случаев. «Те действия, которые предпринимаются под лозунгом „изгнания“, могут быть продиктованы самыми разными моментами. Это может быть убеждение, болезнь, временное расстройство, а иногда, к сожалению, это бывает способ заявить о себе. Поэтому говорить о некой эпидемии, которая кого-то поразила — невозможно», — сказал психиатр. Врач пояснил, что цель принудительного лечения, к которому подобных «экзорцистов» обязывает суд — добиться стабилизации состояния пациента и выписать, когда он перестанет представлять для общества опасность. После этого человек должен оставаться под надзором медиков и полиции, чтобы не допустить рецидива. «Это очень сложная проблема межведомственного взаимодействия. В разных местах она по-разному реализуется. Все негативные моменты происходят из-за того, что люди выпадают из поля зрения, во-первых, правоохранительных органов, а потом как следствие и врачей. Они не получают терапию и возникает ситуация, когда вновь представляют опасность», — резюмировал психиатр.