Что построили и открыли в Перми и Пермском крае в 2023 году

Топ-10 уже завершенных объектов и знаковых строек

18 декабря 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Строительство многих объектов инфраструктуры приурочили к 300-летию Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В уходящем году в Пермском крае был завершен ряд знаковых для региона строек. Речь о новых объектах социальной инфраструктуры, знаковых памятниках и других проектах, часть из которых была закончена к 300-летию Перми. URA.RU решило вспомнить, что было достроено и открыто в Прикамье в 202З году, и какие объекты строительства планируют завершить в 2024 году. 1. Самая большая поликлиника Перми В новой поликлинике прием пациентов ведут более 100 специалистов Фото: Анна Майорова © URA.RU В августе 2023 года в Перми состоялось открытие самой большой в городе поликлиники. Новый четырехэтажный корпус расположен на улице Ленина, 16 и рассчитан на 400 посещений в смену. В здании разместили круглосуточный травмпункт, три дневных стационара, отделение реабилитации, операционную и просторные залы ожидания. Поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием. Пациентов принимают акушеры, гинекологи, аллергологи, иммунологи, терапевты и другие врачи. 2. Дом для переселенцев из аварийного жилья В декабре 2023 года в Перми на улице Чайковского завершили строительство 10-этажного многоквартирного дома. Предназначен он для жителей ветхого и аварийного жилья, которые смогут переехать в новые квартиры. Это 200 семей, для которых подготовили жилье различной планировки. Также была благоустроена придомовая территория, с парковкой, газонами и детской площадкой. Дом построен благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». 3. Стела «Город трудовой доблести» В октябре в Перми состоялось открытие памятной стелы «Город трудовой доблести». Посвящена она вкладу промышленных предприятий города в победу в Великой Отечественной войне. Построили стелу на площади Карла Маркса. Высота составляет почти 26 метров, вокруг возведены амфитеатр и стена с мозаикой. Одним из центральных элементов является фотография 12-летнего рабочего моторостроительного завода №19 Вали Кусакина. Он был самым младшим из трудившихся на нужды фронта подростков Прикамья. 4. Школа дизайна «Точка» В новом корпусе дети будут изучать дизайн и архитектуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году в Перми практически завершили строительство нового учебного корпуса школы дизайна «Точка» в Мотовилихинском районе. Рассчитано здание на 1050 мест. Также в нем есть спортзал, столовая, актовый зал и библиотека. Работы вело управление капстроительства мэрии Перми с привлечением средств федерального бюджета. Новый корпус соответствует единой концепции школы — его специализацией стали дизайн и архитектура. А на прилегающей территории разместится современный спортивный кластер со стадионом, тренажерами и игровыми комплексами. 5. Новый лечебный корпус в Чердыни Новый лечебный корпус в 2023 году достроили и открыли в Чердыни Пермского края. Трехэтажное здание включает дневной стационар, рассчитанный на 50 коек, хирургическое, терапевтическое, детское и гинекологическое отделения. В медучреждении предусмотрены также кабинеты узких специалистов — маммолога, стоматолога, рентгенолога и врача УЗИ. Медуслуги в новом здании смогут получать все жители Чердынского городского округа. Строительство лечебного корпуса заняло два года, затраты на работы составили более 600 млн рублей. 6. Новое здание художественной галереи В сентябре 2023 года в старом здании галереи закрылась последняя выставка Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В 2023 году к переезду в новое здание начали готовиться сотрудники пермской художественной галереи. В сентябре в помещениях Спасо-Преображенского собора организовали последнюю выставку, а экспонаты стали перевозить во временное фондохранилище. Там они будут находиться, пока новое здание на территории бывшего завода Шпагина, не введут в эксплуатацию. Его площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров. На них разместят выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив и реставрационные мастерские. Открытие галереи запланировано на 2024 год. 7. Новый пермский зоопарк Строительство нового пермского зоопарка ведется с 2017 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В 2024 году двери для посетителей на новом месте планирует распахнуть и пермский зоопарк. На площадку зверинца в микрорайоне Нагорный уже начали перевозить животных. Пока что переехали кролики, мелкие грызуны и домашние птицы. На площадях зоопарка запланировано несколько тематических зон. Это «Полярный мир» «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» и другие комплексы вольеров с животными. Окончательно все строительные работы хотят завершить в 2025 году. 8. Ледовая арена на Иве В 2023 году в Перми стартовало строительство новой ледовой арены. Общая площадь спорткомплекса в микрорайоне Ива составит более 10 тысяч квадратных метров. Проект строительства оценили в 1,3 млрд рублей. Крытая арена должна включать два ледовых поля и трибуны, рассчитанные на 250 мест. Также спорткомплекс будет оснащен тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. Окончание строительства знакового спортивного объекта запланировано на декабрь 2024 год. Проект будет реализован по концессии. 9. Новый пермский ипподром Для завершения строительства ипподрома фермерам пришлось обращаться к властям Фото: Антон Ольшанников © URA.RU В сентябре 2023 года под Пермью состоялось открытие нового ипподрома. Она был построен в поселке Красный Восход. Сейчас на территории объекта проводятся состязания на рысистых породах лошадей. Ипподром является частным проектом. Строили его местные фермеры. Длина беговых дорожек составляет 1200 метров, ширина — не менее 15 метров. На их возведение инвесторы потратили 30 миллионов рублей. На устройство трибун и теплых помещений для зрителей и гостей денег не хватило, поэтому фермеры обратились за поддержкой к краевым властям. 10. Новые стадион и корпус гимназии В 2023 году в Перми завершили строительство физкультурно-спортивной зоны возле гимназии № 33 на улице Николая Островского, 68. Речь о школьном стадионе с полем для мини-футбола и беговой дорожкой и универсальной площадке для игры в волейбол и баскетбол. Также почти закончено строительство нового корпуса гимназии. Оно рассчитано на 825 учеников. После его открытия жители Свердловского района смогут во внеурочное время заниматься на стадионе по согласованию с руководством образовательного учреждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В уходящем году в Пермском крае был завершен ряд знаковых для региона строек. Речь о новых объектах социальной инфраструктуры, знаковых памятниках и других проектах, часть из которых была закончена к 300-летию Перми. URA.RU решило вспомнить, что было достроено и открыто в Прикамье в 202З году, и какие объекты строительства планируют завершить в 2024 году. 1. Самая большая поликлиника Перми В августе 2023 года в Перми состоялось открытие самой большой в городе поликлиники. Новый четырехэтажный корпус расположен на улице Ленина, 16 и рассчитан на 400 посещений в смену. В здании разместили круглосуточный травмпункт, три дневных стационара, отделение реабилитации, операционную и просторные залы ожидания. Поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием. Пациентов принимают акушеры, гинекологи, аллергологи, иммунологи, терапевты и другие врачи. 2. Дом для переселенцев из аварийного жилья В декабре 2023 года в Перми на улице Чайковского завершили строительство 10-этажного многоквартирного дома. Предназначен он для жителей ветхого и аварийного жилья, которые смогут переехать в новые квартиры. Это 200 семей, для которых подготовили жилье различной планировки. Также была благоустроена придомовая территория, с парковкой, газонами и детской площадкой. Дом построен благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». 3. Стела «Город трудовой доблести» В октябре в Перми состоялось открытие памятной стелы «Город трудовой доблести». Посвящена она вкладу промышленных предприятий города в победу в Великой Отечественной войне. Построили стелу на площади Карла Маркса. Высота составляет почти 26 метров, вокруг возведены амфитеатр и стена с мозаикой. Одним из центральных элементов является фотография 12-летнего рабочего моторостроительного завода №19 Вали Кусакина. Он был самым младшим из трудившихся на нужды фронта подростков Прикамья. 4. Школа дизайна «Точка» В 2023 году в Перми практически завершили строительство нового учебного корпуса школы дизайна «Точка» в Мотовилихинском районе. Рассчитано здание на 1050 мест. Также в нем есть спортзал, столовая, актовый зал и библиотека. Работы вело управление капстроительства мэрии Перми с привлечением средств федерального бюджета. Новый корпус соответствует единой концепции школы — его специализацией стали дизайн и архитектура. А на прилегающей территории разместится современный спортивный кластер со стадионом, тренажерами и игровыми комплексами. 5. Новый лечебный корпус в Чердыни Новый лечебный корпус в 2023 году достроили и открыли в Чердыни Пермского края. Трехэтажное здание включает дневной стационар, рассчитанный на 50 коек, хирургическое, терапевтическое, детское и гинекологическое отделения. В медучреждении предусмотрены также кабинеты узких специалистов — маммолога, стоматолога, рентгенолога и врача УЗИ. Медуслуги в новом здании смогут получать все жители Чердынского городского округа. Строительство лечебного корпуса заняло два года, затраты на работы составили более 600 млн рублей. 6. Новое здание художественной галереи В 2023 году к переезду в новое здание начали готовиться сотрудники пермской художественной галереи. В сентябре в помещениях Спасо-Преображенского собора организовали последнюю выставку, а экспонаты стали перевозить во временное фондохранилище. Там они будут находиться, пока новое здание на территории бывшего завода Шпагина, не введут в эксплуатацию. Его площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров. На них разместят выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив и реставрационные мастерские. Открытие галереи запланировано на 2024 год. 7. Новый пермский зоопарк В 2024 году двери для посетителей на новом месте планирует распахнуть и пермский зоопарк. На площадку зверинца в микрорайоне Нагорный уже начали перевозить животных. Пока что переехали кролики, мелкие грызуны и домашние птицы. На площадях зоопарка запланировано несколько тематических зон. Это «Полярный мир» «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» и другие комплексы вольеров с животными. Окончательно все строительные работы хотят завершить в 2025 году. 8. Ледовая арена на Иве В 2023 году в Перми стартовало строительство новой ледовой арены. Общая площадь спорткомплекса в микрорайоне Ива составит более 10 тысяч квадратных метров. Проект строительства оценили в 1,3 млрд рублей. Крытая арена должна включать два ледовых поля и трибуны, рассчитанные на 250 мест. Также спорткомплекс будет оснащен тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. Окончание строительства знакового спортивного объекта запланировано на декабрь 2024 год. Проект будет реализован по концессии. 9. Новый пермский ипподром В сентябре 2023 года под Пермью состоялось открытие нового ипподрома. Она был построен в поселке Красный Восход. Сейчас на территории объекта проводятся состязания на рысистых породах лошадей. Ипподром является частным проектом. Строили его местные фермеры. Длина беговых дорожек составляет 1200 метров, ширина — не менее 15 метров. На их возведение инвесторы потратили 30 миллионов рублей. На устройство трибун и теплых помещений для зрителей и гостей денег не хватило, поэтому фермеры обратились за поддержкой к краевым властям. 10. Новые стадион и корпус гимназии В 2023 году в Перми завершили строительство физкультурно-спортивной зоны возле гимназии № 33 на улице Николая Островского, 68. Речь о школьном стадионе с полем для мини-футбола и беговой дорожкой и универсальной площадке для игры в волейбол и баскетбол. Также почти закончено строительство нового корпуса гимназии. Оно рассчитано на 825 учеников. После его открытия жители Свердловского района смогут во внеурочное время заниматься на стадионе по согласованию с руководством образовательного учреждения.