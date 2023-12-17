17 декабря 2023

Что построили и открыли в Перми и Пермском крае в 2023 году

Топ-10 уже завершенных объектов и знаковых строек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимние виды города. Пермь, ленинский район, улица революции, новый центр, вид города с высоты, перьмэнерго
Строительство многих объектов инфраструктуры приурочили к 300-летию Перми Фото:

В уходящем году в Пермском крае был завершен ряд знаковых для региона строек. Речь о новых объектах социальной инфраструктуры, знаковых памятниках и других проектах, часть из которых была закончена к 300-летию Перми. URA.RU решило вспомнить, что было достроено и открыто в Прикамье в 202З году, и какие объекты строительства планируют завершить в 2024 году.

1. Самая большая поликлиника Перми

Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург
В новой поликлинике прием пациентов ведут более 100 специалистов
Фото:

В августе 2023 года в Перми состоялось открытие самой большой в городе поликлиники. Новый четырехэтажный корпус расположен на улице Ленина, 16 и рассчитан на 400 посещений в смену. В здании разместили круглосуточный травмпункт, три дневных стационара, отделение реабилитации, операционную и просторные залы ожидания. Поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием. Пациентов принимают акушеры, гинекологи, аллергологи, иммунологи, терапевты и другие врачи.

2. Дом для переселенцев из аварийного жилья

В декабре 2023 года в Перми на улице Чайковского завершили строительство 10-этажного многоквартирного дома. Предназначен он для жителей ветхого и аварийного жилья, которые смогут переехать в новые квартиры. Это 200 семей, для которых подготовили жилье различной планировки. Также была благоустроена придомовая территория, с парковкой, газонами и детской площадкой. Дом построен благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

3. Стела «Город трудовой доблести»

В октябре в Перми состоялось открытие памятной стелы «Город трудовой доблести». Посвящена она вкладу промышленных предприятий города в победу в Великой Отечественной войне. Построили стелу на площади Карла Маркса. Высота составляет почти 26 метров, вокруг возведены амфитеатр и стена с мозаикой. Одним из центральных элементов является фотография 12-летнего рабочего моторостроительного завода №19 Вали Кусакина. Он был самым младшим из трудившихся на нужды фронта подростков Прикамья.

4. Школа дизайна «Точка»

Школьные поделки из елей , спиленных у мэрии Екатеринбурга. Екатеринбург
В новом корпусе дети будут изучать дизайн и архитектуру
Фото:

В 2023 году в Перми практически завершили строительство нового учебного корпуса школы дизайна «Точка» в Мотовилихинском районе. Рассчитано здание на 1050 мест. Также в нем есть спортзал, столовая, актовый зал и библиотека. Работы вело управление капстроительства мэрии Перми с привлечением средств федерального бюджета. Новый корпус соответствует единой концепции школы — его специализацией стали дизайн и архитектура. А на прилегающей территории разместится современный спортивный кластер со стадионом, тренажерами и игровыми комплексами.

5. Новый лечебный корпус в Чердыни

Новый лечебный корпус в 2023 году достроили и открыли в Чердыни Пермского края. Трехэтажное здание включает дневной стационар, рассчитанный на 50 коек, хирургическое, терапевтическое, детское и гинекологическое отделения. В медучреждении предусмотрены также кабинеты узких специалистов — маммолога, стоматолога, рентгенолога и врача УЗИ. Медуслуги в новом здании смогут получать все жители Чердынского городского округа. Строительство лечебного корпуса заняло два года, затраты на работы составили более 600 млн рублей.

6. Новое здание художественной галереи

Виды Перми, зима 2020 г. Пермь.
В сентябре 2023 года в старом здании галереи закрылась последняя выставка
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В 2023 году к переезду в новое здание начали готовиться сотрудники пермской художественной галереи. В сентябре в помещениях Спасо-Преображенского собора организовали последнюю выставку, а экспонаты стали перевозить во временное фондохранилище. Там они будут находиться, пока новое здание на территории бывшего завода Шпагина, не введут в эксплуатацию. Его площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров. На них разместят выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив и реставрационные мастерские. Открытие галереи запланировано на 2024 год.

7. Новый пермский зоопарк

Зоопарк. Пермь
Строительство нового пермского зоопарка ведется с 2017 года
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В 2024 году двери для посетителей на новом месте планирует распахнуть и пермский зоопарк. На площадку зверинца в микрорайоне Нагорный уже начали перевозить животных. Пока что переехали кролики, мелкие грызуны и домашние птицы. На площадях зоопарка запланировано несколько тематических зон. Это «Полярный мир» «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» и другие комплексы вольеров с животными. Окончательно все строительные работы хотят завершить в 2025 году.

8. Ледовая арена на Иве

В 2023 году в Перми стартовало строительство новой ледовой арены. Общая площадь спорткомплекса в микрорайоне Ива составит более 10 тысяч квадратных метров. Проект строительства оценили в 1,3 млрд рублей. Крытая арена должна включать два ледовых поля и трибуны, рассчитанные на 250 мест. Также спорткомплекс будет оснащен тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. Окончание строительства знакового спортивного объекта запланировано на декабрь 2024 год. Проект будет реализован по концессии.

9. Новый пермский ипподром

Ипподром. Екатеринбург
Для завершения строительства ипподрома фермерам пришлось обращаться к властям
Фото: Антон Ольшанников © URA.RU

В сентябре 2023 года под Пермью состоялось открытие нового ипподрома. Она был построен в поселке Красный Восход. Сейчас на территории объекта проводятся состязания на рысистых породах лошадей. Ипподром является частным проектом. Строили его местные фермеры. Длина беговых дорожек составляет 1200 метров, ширина — не менее 15 метров. На их возведение инвесторы потратили 30 миллионов рублей. На устройство трибун и теплых помещений для зрителей и гостей денег не хватило, поэтому фермеры обратились за поддержкой к краевым властям.

10. Новые стадион и корпус гимназии

В 2023 году в Перми завершили строительство физкультурно-спортивной зоны возле гимназии № 33 на улице Николая Островского, 68. Речь о школьном стадионе с полем для мини-футбола и беговой дорожкой и универсальной площадке для игры в волейбол и баскетбол. Также почти закончено строительство нового корпуса гимназии. Оно рассчитано на 825 учеников. После его открытия жители Свердловского района смогут во внеурочное время заниматься на стадионе по согласованию с руководством образовательного учреждения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В уходящем году в Пермском крае был завершен ряд знаковых для региона строек. Речь о новых объектах социальной инфраструктуры, знаковых памятниках и других проектах, часть из которых была закончена к 300-летию Перми. URA.RU решило вспомнить, что было достроено и открыто в Прикамье в 202З году, и какие объекты строительства планируют завершить в 2024 году. 1. Самая большая поликлиника Перми В августе 2023 года в Перми состоялось открытие самой большой в городе поликлиники. Новый четырехэтажный корпус расположен на улице Ленина, 16 и рассчитан на 400 посещений в смену. В здании разместили круглосуточный травмпункт, три дневных стационара, отделение реабилитации, операционную и просторные залы ожидания. Поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием. Пациентов принимают акушеры, гинекологи, аллергологи, иммунологи, терапевты и другие врачи. 2. Дом для переселенцев из аварийного жилья В декабре 2023 года в Перми на улице Чайковского завершили строительство 10-этажного многоквартирного дома. Предназначен он для жителей ветхого и аварийного жилья, которые смогут переехать в новые квартиры. Это 200 семей, для которых подготовили жилье различной планировки. Также была благоустроена придомовая территория, с парковкой, газонами и детской площадкой. Дом построен благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». 3. Стела «Город трудовой доблести» В октябре в Перми состоялось открытие памятной стелы «Город трудовой доблести». Посвящена она вкладу промышленных предприятий города в победу в Великой Отечественной войне. Построили стелу на площади Карла Маркса. Высота составляет почти 26 метров, вокруг возведены амфитеатр и стена с мозаикой. Одним из центральных элементов является фотография 12-летнего рабочего моторостроительного завода №19 Вали Кусакина. Он был самым младшим из трудившихся на нужды фронта подростков Прикамья. 4. Школа дизайна «Точка» В 2023 году в Перми практически завершили строительство нового учебного корпуса школы дизайна «Точка» в Мотовилихинском районе. Рассчитано здание на 1050 мест. Также в нем есть спортзал, столовая, актовый зал и библиотека. Работы вело управление капстроительства мэрии Перми с привлечением средств федерального бюджета. Новый корпус соответствует единой концепции школы — его специализацией стали дизайн и архитектура. А на прилегающей территории разместится современный спортивный кластер со стадионом, тренажерами и игровыми комплексами. 5. Новый лечебный корпус в Чердыни Новый лечебный корпус в 2023 году достроили и открыли в Чердыни Пермского края. Трехэтажное здание включает дневной стационар, рассчитанный на 50 коек, хирургическое, терапевтическое, детское и гинекологическое отделения. В медучреждении предусмотрены также кабинеты узких специалистов — маммолога, стоматолога, рентгенолога и врача УЗИ. Медуслуги в новом здании смогут получать все жители Чердынского городского округа. Строительство лечебного корпуса заняло два года, затраты на работы составили более 600 млн рублей. 6. Новое здание художественной галереи В 2023 году к переезду в новое здание начали готовиться сотрудники пермской художественной галереи. В сентябре в помещениях Спасо-Преображенского собора организовали последнюю выставку, а экспонаты стали перевозить во временное фондохранилище. Там они будут находиться, пока новое здание на территории бывшего завода Шпагина, не введут в эксплуатацию. Его площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров. На них разместят выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив и реставрационные мастерские. Открытие галереи запланировано на 2024 год. 7. Новый пермский зоопарк В 2024 году двери для посетителей на новом месте планирует распахнуть и пермский зоопарк. На площадку зверинца в микрорайоне Нагорный уже начали перевозить животных. Пока что переехали кролики, мелкие грызуны и домашние птицы. На площадях зоопарка запланировано несколько тематических зон. Это «Полярный мир» «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» и другие комплексы вольеров с животными. Окончательно все строительные работы хотят завершить в 2025 году. 8. Ледовая арена на Иве В 2023 году в Перми стартовало строительство новой ледовой арены. Общая площадь спорткомплекса в микрорайоне Ива составит более 10 тысяч квадратных метров. Проект строительства оценили в 1,3 млрд рублей. Крытая арена должна включать два ледовых поля и трибуны, рассчитанные на 250 мест. Также спорткомплекс будет оснащен тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. Окончание строительства знакового спортивного объекта запланировано на декабрь 2024 год. Проект будет реализован по концессии. 9. Новый пермский ипподром В сентябре 2023 года под Пермью состоялось открытие нового ипподрома. Она был построен в поселке Красный Восход. Сейчас на территории объекта проводятся состязания на рысистых породах лошадей. Ипподром является частным проектом. Строили его местные фермеры. Длина беговых дорожек составляет 1200 метров, ширина — не менее 15 метров. На их возведение инвесторы потратили 30 миллионов рублей. На устройство трибун и теплых помещений для зрителей и гостей денег не хватило, поэтому фермеры обратились за поддержкой к краевым властям. 10. Новые стадион и корпус гимназии В 2023 году в Перми завершили строительство физкультурно-спортивной зоны возле гимназии № 33 на улице Николая Островского, 68. Речь о школьном стадионе с полем для мини-футбола и беговой дорожкой и универсальной площадке для игры в волейбол и баскетбол. Также почти закончено строительство нового корпуса гимназии. Оно рассчитано на 825 учеников. После его открытия жители Свердловского района смогут во внеурочное время заниматься на стадионе по согласованию с руководством образовательного учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...