Путин запустил разработку национальных проектов

Президент РФ Владимир Путин состыковал правительство и регионы в процессе разработки новых нацпроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин запустил разработку новых нацпроектов. Он определил срок — 3 месяца. За это время нацпроекты должны быть составлены и состыкованы между собой. Этим по решению президента теперь будут заниматься не только члены правительства, но и губернаторы. На расширенном заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам 29 мая президент выслушал мнения всех участников процесса и дал им понять — ему нужен реальный результат, а не цифры в отчетах, пояснили URA.RU эксперты.

Новые национальные цели страны Путин определил своим указом 7 мая. Но их суть президент обозначил еще раньше — в своем ежегодном послании в феврале. Ориентиры и задачи по всем направлениям расписаны до 2030 года на перспективу до 2036. «Но главная содержательная работа по достижению национальных целей введется, конечно, не в кабинетах», — сказал он сегодня.

После выборов и ротации кадров президент Владимир Путин собрал федеральных и региональных чиновников в Кремле, чтобы «зарядить» их на разработку новых нацпроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эта работа ведется на местах. Поэтому, отметил президент, на заседание приглашены губернаторы — члены Госсовета России во главе с его новым секретарем — экс-губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. «Прошу коллег [в правительстве, в администрации президента] внимательно проанализировать предложения субъектов и не формально, а по существу нацелить министерства на активное привлечение регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых нацпроектов.

Речь идет не о проектах отдельных ведомств, а о масштабных взаимоувязанных программах, которые должны работать на решение общих системных задач, важных для всех граждан страны, — заявил Путин. — До конца лета нацпроекты должны быть составлены и скоординированы между собой».

А работать все чиновники (в том числе те, кто сидел сегодня за одним столом с Путиным) должны так же, как бойцы на фронтах СВО. «Напряженно, понимая, в какой момент истории России мы работаем, и именно из этого выстраивать и цели задачи, и сам стиль работы. Должно быть все согласовано между различными ведомствами и уровнями власти», — подчеркнул президент.

Прежде всего, по словам Путина, нужно «в деталях проработать финансовую часть» нацпроектов. «Мы расширили горизонт финансового планирования государства с 3 до 6 лет, но в дальнейшем проекты будут дополняться новыми инициативами.

Уже сейчас можно сказать, что расходы на нацпроекты станут ядром, наиболее весомой частью бюджета развития, ключевым направлением для всех уровней власти», — сказал Путин и добавил, что ресурсы для реализации всех намеченных планов у страны есть.

Только вот оценивать результаты работы Путин будет не по количеству потраченных денег и проведенных мероприятий. Ему важны реальные изменения в жизни людей.

Будет ли это так, готовы проконтролировать представители ОНФ. На заседании сегодня присутствовал и глава Народного фронта Михаил Кузнецов. Его задачи не меняются: пусть в разработке нацпроектов эта структура задействована не будет, но контроль за их реализацией остается за «фронтовиками», сказал Кузнецов URA.RU. А работы, судя по амбициозности и масштабах проектов, им хватит.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов войдет в проектную группу по разработке нового нацпроекта «Молодежь России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернаторы Севастополя Михаил Развожаев и ЯНАО Дмитрий Артюхов после окончания заседания совета в разговоре с URA.RU отметили одно из ключевых решений: руководители тематических комиссий Госсовета решением президента станут заместителями председателей проектных групп, которые и будут заниматься разработкой новых нацпроектов. Например, Артюхов — у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который в правительстве курирует молодежную политику, а ямальский губернатор этой же темой занимается в рамках Госсовета.

«Президент сегодня сделал глав регионов не получателями информации, а участниками разработки нацпроектов, — пояснил Артюхов. — Будем работать совместно. Времени немного, но справимся».

Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт объяснил URA.RU, что Путин закрепил сложившуюся практику взаимодействия правительства Михаила Мишустина с губернаторами. «Правительство Мишустина и раньше не отмахивалось от регионов, не конфликтовало с ними. Оно всегда довольно плотно взаимодействовало с рабочими комиссиями Госсовета, — отметил Шпунт. —

В конце концов, нацпроекты реализуются не на Краснопресненской набережной (Дом правительства, — ред.). Они в регионах реализуются. Но это никак формально не было связано: комиссии при Госсовете никак не были вписаны в конструкцию разработки нацпроектов. Сейчас появилась стыковка — сложившаяся практика приобретает закрепленные, прозрачные формы».

После формирования нового правительства, кадровых изменений в своей администрации и в губернаторском корпусе Путин впервые собрал вместе членов совета по стратегическому развитию и нацпроектам и Госсовета. Такой представительный состав участников гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков объясняет попыткой президента «придать работе исполнительной власти в России конкретные стратегические контуры».

«Дело в том, что стратегического видения развития экономики у России сегодня нет. Есть нацпроекты, в них есть набор задач, но конкретные стратегии (для чего это делается, что является основной задачей) довольно размыты, — пояснил Гращенков. — Поэтому президент периодически проводит такие расширенные совещания, фиксирует абстрактные цели, поправляет их и фокусирует чиновников на какой-то короткой дистанции. И в этом важность этого совещания: ротации состоялись, люди назначены — надо работать».