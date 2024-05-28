Дюмин принял от Левитина кураторство Госсоветом

Что это меняет и чего ждут губернаторы

28 мая 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Помощник президента, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин будет курировать Госсовет России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ныне — помощник президента впервые после назначения встретился со своими бывшими коллегами-губернаторами. Это произошло 28 мая на семинаре накануне заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В кулуарах некоторые губернаторы поделились с URA.RU тем, как они восприняли назначение Дюмина и чего ждут от него. А о том, что перемены будут, агентству подтвердил сам новый куратор Госсовета РФ. Дюмин приехал на ВДНХ к началу семинара вместе с Игорем Левитиным — именно его бывший тульский губернатор 14 мая сменил на посту помощника президента и куратора Госсовета. По словам Дюмина, Левитин «остается в команде как мудрый, опытный управленец и наставник». Советник президента Игорь Левитин фактически сегодня передал управление деятельностью Госсовета Алексею Дюмину Фото: Роман Наумов © URA.RU К журналистам Дюмин вышел всего на несколько минут. Он сказал, что новая для него только должность — специфика же работы Госсовета не нова и абсолютно понятна. Как губернатор Тульской области он возглавлял рабочую группу по направлению «Промышленность». Более того, он остается на этом посту. Есть ли шанс сменить его и в этой должности у врио тульского губернатора Дмитрия Миляева, вопрос открытый. Сам новичок семинара в кулуарах сказал URA.RU, что пока ему ничего не известно о таких перспективах. Ему предстоит еще выиграть сентябрьские выборы, чтобы избавиться от приставки врио. Внутренние изменения, как сообщил Дюмин, отвечая на вопрос URA.RU, прорабатываются. Они позволят «синхронизировать работу регионов с федеральным центром, прежде всего, с экономическим и финансовым блоком». «Возможность корректировки внутри в соответствии с Конституцией есть. Последние полгода мы уже прорабатывали непосредственно под руководством Игоря Левитина некоторые моменты перезапуска и усиления позиции комиссии по промышленности и Госсовета. Есть определенные предложения, которые будем согласовывать в первую очередь с президентом, а также с экономическим блоком администрации президента. Кое-какие изменения будут. Но они будут направлены на более эффективную работу Госсовета», — заверил Дюмин. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев впервые участвовал в семинаре Фото: Роман Наумов © URA.RU В первой части семинара он участвовать не стал. Врио губернатора Тульской области Миляев рассказал URA.RU, что Дюмин провел предварительную работу, будучи председателем комиссии Госсовета. «Многие решения сформулированы. И это помогало сегодня в обсуждении, — сказал он. — Мы, по сути, верифицируем цели и задачи, которые должны достичь в ходе реализации нацпроектов». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший покушение, бодро рассказывал сегодня о новых идеях Фото: Роман Наумов © URA.RU Главы регионов, с которыми в кулуарах пообщался корреспондент URA.RU, в повышении эффективности Госсовета при кураторстве своего бывшего коллеги, похоже, нисколько не сомневаются. Да и не скрывают, что назначением коллеги довольны — «свой» всегда поймет. Мурманский губернатор Андрей Чибис связывает новый статус Дюмина с «обновлением, освежением». «То, что на эту позицию пришел работать бывший губернатор, дает еще больший стимул для развития созданной базы [Госсовета]. Я убежден, что Дюмин усилит координацию с правительством», — сказал Чибис. Во второй части сегодняшнего семинара к губернаторам приехал и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко Фото: Роман Наумов © URA.RU По словам приморского губернатора Олега Кожемяко, Дюмин «прошел хорошую губернаторскую школу». «Он возглавлял один из передовых субъектов, который сам и сделал таковым. Он знает региональную проблематику, в том числе муниципальную, понимает, как решения государственных органов отражаются непосредственно на людях», — пояснил Кожемяко URA.RU. Он ожидает, что в новом качестве Дюмин будет поддерживать регионы и выстраивать синхронную работу федеральных и региональных властей. «Это хороший поворот (назначение Дюмина, — ред.). Мы все с оптимизмом смотрим на перспективы нашей дальнейшей совместной работы», — поделился Кожемяко. Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов надеется, что Алексею Дюмину удастся справиться с бюрократией в отношениях центра и регионов Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, очевидно, в возможностях Дюмина тоже уверен. Он охарактеризовал коллегу как «очень конкретного, эффективного руководителя, который нацелен на результат». Для всех глав регионов важно, чтобы голоса субъектов были услышаны в верхах. От Дюмина ждут усиления интеграции правительства и регионов, пояснил Артюхов. Особенно сейчас, когда началась совместная проработка новых национальных проектов. «Президент поставил перед нами ключевые цели. Идеологически они звучат очень правильно. Сформулированы очень амбициозно. Но как их достигнуть с имеющимися ресурсными ограничениями, с бюрократией — это вызов для всей системы власти», — считает Артюхов. Статья по теме Путин вмешался в информационную кампанию по Дюмину Нивелировать влияние бюрократии в отношениях федеральных министерств и ведомств с регионами Дюмину по силам, сказал URA.RU губернатор Магаданской области Сергей Носов. «У Дюмина реальный опыт работы в регионе. Он понимает специфику работы этой цепочки регион — центр. И это поможет ему решить проблему бюрократизации взаимоотношений между регионами и правительством», — отметил Носов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ныне — помощник президента впервые после назначения встретился со своими бывшими коллегами-губернаторами. Это произошло 28 мая на семинаре накануне заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В кулуарах некоторые губернаторы поделились с URA.RU тем, как они восприняли назначение Дюмина и чего ждут от него. А о том, что перемены будут, агентству подтвердил сам новый куратор Госсовета РФ. Дюмин приехал на ВДНХ к началу семинара вместе с Игорем Левитиным — именно его бывший тульский губернатор 14 мая сменил на посту помощника президента и куратора Госсовета. По словам Дюмина, Левитин «остается в команде как мудрый, опытный управленец и наставник». К журналистам Дюмин вышел всего на несколько минут. Он сказал, что новая для него только должность — специфика же работы Госсовета не нова и абсолютно понятна. Как губернатор Тульской области он возглавлял рабочую группу по направлению «Промышленность». Более того, он остается на этом посту. Есть ли шанс сменить его и в этой должности у врио тульского губернатора Дмитрия Миляева, вопрос открытый. Сам новичок семинара в кулуарах сказал URA.RU, что пока ему ничего не известно о таких перспективах. Ему предстоит еще выиграть сентябрьские выборы, чтобы избавиться от приставки врио. Внутренние изменения, как сообщил Дюмин, отвечая на вопрос URA.RU, прорабатываются. Они позволят «синхронизировать работу регионов с федеральным центром, прежде всего, с экономическим и финансовым блоком». В первой части семинара он участвовать не стал. Врио губернатора Тульской области Миляев рассказал URA.RU, что Дюмин провел предварительную работу, будучи председателем комиссии Госсовета. «Многие решения сформулированы. И это помогало сегодня в обсуждении, — сказал он. — Мы, по сути, верифицируем цели и задачи, которые должны достичь в ходе реализации нацпроектов». Главы регионов, с которыми в кулуарах пообщался корреспондент URA.RU, в повышении эффективности Госсовета при кураторстве своего бывшего коллеги, похоже, нисколько не сомневаются. Да и не скрывают, что назначением коллеги довольны — «свой» всегда поймет. Мурманский губернатор Андрей Чибис связывает новый статус Дюмина с «обновлением, освежением». «То, что на эту позицию пришел работать бывший губернатор, дает еще больший стимул для развития созданной базы [Госсовета]. Я убежден, что Дюмин усилит координацию с правительством», — сказал Чибис. По словам приморского губернатора Олега Кожемяко, Дюмин «прошел хорошую губернаторскую школу». «Он возглавлял один из передовых субъектов, который сам и сделал таковым. Он знает региональную проблематику, в том числе муниципальную, понимает, как решения государственных органов отражаются непосредственно на людях», — пояснил Кожемяко URA.RU. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, очевидно, в возможностях Дюмина тоже уверен. Он охарактеризовал коллегу как «очень конкретного, эффективного руководителя, который нацелен на результат». Для всех глав регионов важно, чтобы голоса субъектов были услышаны в верхах. От Дюмина ждут усиления интеграции правительства и регионов, пояснил Артюхов. Особенно сейчас, когда началась совместная проработка новых национальных проектов. Нивелировать влияние бюрократии в отношениях федеральных министерств и ведомств с регионами Дюмину по силам, сказал URA.RU губернатор Магаданской области Сергей Носов. «У Дюмина реальный опыт работы в регионе. Он понимает специфику работы этой цепочки регион — центр. И это поможет ему решить проблему бюрократизации взаимоотношений между регионами и правительством», — отметил Носов.