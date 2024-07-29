Якушев выдержал соблазн легкой славы

Как прошел первый брифинг врио секретаря Генсовета «Единой России»

29 июля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев не анонсировал ни одного законопроекта на осень-2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Якушев впервые в статусе врио секретаря Генсовета ЕР участвовал в пиар-мероприятии партии. И имел возможность громкими заявлениями попробовать сработать на рост партийного рейтинга в Единый день голосования. Но не стал этого делать, и в целом не использовал все политические возможности мероприятия. Политологи в этом не разочаровались, а увидели интригу. Традиционный брифинг, посвященный подведению итогов работы фракции ЕР в Госдуме во время весенней сессии, прошел в Центральном исполкоме партии. В мероприятии принимали участие 8 топовых единороссов-госдумцев. Среди них — председатель фракции Владимир Васильев, зампред Госдумы Анна Кузнецова, член комитета по бюджету Александр Жуков, член комитета по труду и соцполитике Андрей Исаев, председатель комитета по просвещению Ольга Казакова, председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и член комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин. Владимир Якушев в статусе врио секретаря Генсовета модерировал встречу. При экс-секретаре ЕР Турчаке было принято анонсировать масштабные партийные законопроекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эту сессию единороссы начинали при экс-секретаре Генсовета Андрее Турчаке, а закончили уже при Якушеве (Турчак теперь готовится к выборам губернатора на Алтае). При прошлом руководителе на подобных брифингах было принято анонсировать крупные партийные законопроекты на будущую думскую сессию. Так, в декабре 2021 года, делясь планами на весну-2022, Андрей Турчак на брифинге анонсировал сразу несколько законопроектов: он обещал и бесплатную госпитализацию родителям с детьми-инвалидами, и расширение пенсий для детей, потерявших кормильца, и страхование жизни и здоровья волонтеров, и ужесточить наказание для педофилов. Сообщений о брифинге ЕР по итогам весны и осени 2022 года с участием Турчака агентство не нашло. Однако планы на сессию регулярно озвучивались депутатами. Чаще всего их представлял руководитель фракции Владимир Васильев. Следующие итоги Турчак подвел только по весенней и осенним сессиям 2023 года. Выступая на брифинге по последней, Турчак также анонсировал новые законопроекты: среди них — учет боевого опыта при переводе на контракт, страхование добровольцев, помощь работодателям, трудоустраивающих участников СВО. Якушев больше концентрировался на уже проделанной работе Подводя итоги весны, новый врио секретаря рассказал, что «Единая Россия» по поручению президента в эту сессию реализовала одно из знаковых социальных решений — об индексации пенсий работающим пенсионерам. Оно коснется почти восьми миллионов человек. На реализацию решения потребуется на следующий год примерно 96,5 млрд рублей, в 2026 году — 170 млрд рублей и в 2027 году — 260 млрд рублей. «Самым важным законом являются поправки в налоговый кодекс, которые были приняты для того, чтобы донастроить нашу налоговую систему, сделать ее более справедливой, сбалансированной и стабильной», — заявил член думского комитета по бюджету Александр Жуков. Приоритеты на осеннюю сессию Якушев озвучил кратко. «Основная работа в период осенней сессии будет фокусироваться вокруг основного документа — бюджета страны. Главное — это работать на достижение национальных целей, поставленных президентом нашей страны к 2030 году, и, конечно, приближать нашу победу в специальной военной операции. Поэтому в своей работе в осенней сессии мы сконцентрируемся над тем, чтобы основной документ нашей страны отвечал на все эти вопросы», — заявил Якушев. Говорилось и о повышении доступности лекарств. Разрабатывающийся законопроект позволит участковым больницам продавать лекарства для жителей. Это даст возможность людям, живущим в отдаленных населенных пунктах, не ездить в соседние села за препаратами, а получать их в своих медучреждениях. Инициативу озвучил депутат ГД Бадма Башанкаев. Россияне смогут самостоятельно выбирать провайдеров в многоквартирные дома Депутат Александр Хинштейн рассказал о разработке законопроекта, который позволит жителям многоквартирных домов самостоятельно выбирать себе провайдеров. «Собственники жилья смогут самостоятельно определить провайдера и заключить с ним договор. Раньше это решала управляющая компания. Теперь, наконец, найден баланс, и у человека появляется право выбора», — сообщил законодатель. «Единой России» необходимо снижать ожидания, чтобы у населения не было разочарования — считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Сейчас вторые выборы за год, поэтому ЕР приходится снижать уровень ожидания по сравнению с тем уровнем, который был завышен на президентских выборах. Акцентные цели лучше ставить после завершения кампании», — убежден политолог. По мнению Гращенкова, Якушев мог попросту не успеть досконально разобраться в партийной работе, потому и не стал предлагать громкие инициативы. «В партии идет ротация, начальство переходное. Одно дело, когда все устоявшееся, но теперь парадигмы меняются. Якушев тоже еще в переходном состоянии. Это может влиять», — полагает эксперт. Эксперты считают, что сдержанный формат проведения брифинга, который задал Якушев, также связан с попыткой не испортить предвыборную ситуацию громкими обещаниями. Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев предположил, что у партии, вероятно, отсутствуют такие инициативы, которые гарантированно привлекут голоса избирателей. «Видимо, эти идеи еще формируются. Сейчас идет подготовка к выборам. Что касается законотворчества: партия — это инструмент президента и власти. Наверное, планы пока не согласованы и верстаются на ходу. Ведь если сегодня вносить планы — это должны быть сверхдоминанты, которые реально привлекут людей и добавят голосов перед единым днем голосования. А есть ли в загашнике такие популярные инициативы? — вопрос открытый. Я думаю, что здесь они все правильно сделали. Якушев человек опытный, и участники брифинга люди опытные, и если бы у них был какой-то козырь в рукаве — они бы его использовали», — полагает эксперт. Калачев также предположил, что Якушев в очередной раз продемонстрировал свой стиль управления. «Сперва дела, потом слова. Давайте сначала отчитаемся об итогах реализованной народной программы, а потом будем говорить о будущем. Но в любом случае, подходы разные, стиль разный. Я не знаю, что Якушев собирается поменять с точки зрения имиджа партии в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной ему нужно показать реально полезные для избирателя дела», — комментирует политолог. Калачев: «если бы у ЕР был козырь в рукаве, она бы его продемонстрировала» Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU «Якушев занимает пост врио секретаря Генсовета недавно, однако его позиция имеет системный и комплексный характер. Думаю, этап политического планирования в его работе наступит несколько позднее, осенью, в начале подготовки очередного съезда партии. Сегодня он дал детальную оценку выполнению „Единой Россией“ Народной программы, помощи участникам СВО, другим аспектам деятельности партии», — комментирует гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Политический мир, конечно, ждет от Владимира Якушева не ярких заявлений, а аппаратных сигналов. Тем интереснее, как пройдет его первая встреча с фракцией «Единая Россия» в Госдуме. Ее ждут в среду, 31 июля. И также ожидается, что ее посетит председатель партии Дмитрий Медведев, который ранее посчитал необходимым лично представить Якушева в новом амплуа на заседании Генсовета ЕР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Якушев впервые в статусе врио секретаря Генсовета ЕР участвовал в пиар-мероприятии партии. И имел возможность громкими заявлениями попробовать сработать на рост партийного рейтинга в Единый день голосования. Но не стал этого делать, и в целом не использовал все политические возможности мероприятия. Политологи в этом не разочаровались, а увидели интригу. Традиционный брифинг, посвященный подведению итогов работы фракции ЕР в Госдуме во время весенней сессии, прошел в Центральном исполкоме партии. В мероприятии принимали участие 8 топовых единороссов-госдумцев. Среди них — председатель фракции Владимир Васильев, зампред Госдумы Анна Кузнецова, член комитета по бюджету Александр Жуков, член комитета по труду и соцполитике Андрей Исаев, председатель комитета по просвещению Ольга Казакова, председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и член комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин. Владимир Якушев в статусе врио секретаря Генсовета модерировал встречу. Эту сессию единороссы начинали при экс-секретаре Генсовета Андрее Турчаке, а закончили уже при Якушеве (Турчак теперь готовится к выборам губернатора на Алтае). При прошлом руководителе на подобных брифингах было принято анонсировать крупные партийные законопроекты на будущую думскую сессию. Так, в декабре 2021 года, делясь планами на весну-2022, Андрей Турчак на брифинге анонсировал сразу несколько законопроектов: он обещал и бесплатную госпитализацию родителям с детьми-инвалидами, и расширение пенсий для детей, потерявших кормильца, и страхование жизни и здоровья волонтеров, и ужесточить наказание для педофилов. Сообщений о брифинге ЕР по итогам весны и осени 2022 года с участием Турчака агентство не нашло. Однако планы на сессию регулярно озвучивались депутатами. Чаще всего их представлял руководитель фракции Владимир Васильев. Следующие итоги Турчак подвел только по весенней и осенним сессиям 2023 года. Выступая на брифинге по последней, Турчак также анонсировал новые законопроекты: среди них — учет боевого опыта при переводе на контракт, страхование добровольцев, помощь работодателям, трудоустраивающих участников СВО. Подводя итоги весны, новый врио секретаря рассказал, что «Единая Россия» по поручению президента в эту сессию реализовала одно из знаковых социальных решений — об индексации пенсий работающим пенсионерам. Оно коснется почти восьми миллионов человек. На реализацию решения потребуется на следующий год примерно 96,5 млрд рублей, в 2026 году — 170 млрд рублей и в 2027 году — 260 млрд рублей. «Самым важным законом являются поправки в налоговый кодекс, которые были приняты для того, чтобы донастроить нашу налоговую систему, сделать ее более справедливой, сбалансированной и стабильной», — заявил член думского комитета по бюджету Александр Жуков. «Основная работа в период осенней сессии будет фокусироваться вокруг основного документа — бюджета страны. Главное — это работать на достижение национальных целей, поставленных президентом нашей страны к 2030 году, и, конечно, приближать нашу победу в специальной военной операции. Поэтому в своей работе в осенней сессии мы сконцентрируемся над тем, чтобы основной документ нашей страны отвечал на все эти вопросы», — заявил Якушев. Говорилось и о повышении доступности лекарств. Разрабатывающийся законопроект позволит участковым больницам продавать лекарства для жителей. Это даст возможность людям, живущим в отдаленных населенных пунктах, не ездить в соседние села за препаратами, а получать их в своих медучреждениях. Инициативу озвучил депутат ГД Бадма Башанкаев. Депутат Александр Хинштейн рассказал о разработке законопроекта, который позволит жителям многоквартирных домов самостоятельно выбирать себе провайдеров. «Собственники жилья смогут самостоятельно определить провайдера и заключить с ним договор. Раньше это решала управляющая компания. Теперь, наконец, найден баланс, и у человека появляется право выбора», — сообщил законодатель. «Единой России» необходимо снижать ожидания, чтобы у населения не было разочарования — считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Сейчас вторые выборы за год, поэтому ЕР приходится снижать уровень ожидания по сравнению с тем уровнем, который был завышен на президентских выборах. Акцентные цели лучше ставить после завершения кампании», — убежден политолог. По мнению Гращенкова, Якушев мог попросту не успеть досконально разобраться в партийной работе, потому и не стал предлагать громкие инициативы. «В партии идет ротация, начальство переходное. Одно дело, когда все устоявшееся, но теперь парадигмы меняются. Якушев тоже еще в переходном состоянии. Это может влиять», — полагает эксперт. Эксперты считают, что сдержанный формат проведения брифинга, который задал Якушев, также связан с попыткой не испортить предвыборную ситуацию громкими обещаниями. Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев предположил, что у партии, вероятно, отсутствуют такие инициативы, которые гарантированно привлекут голоса избирателей. «Видимо, эти идеи еще формируются. Сейчас идет подготовка к выборам. Что касается законотворчества: партия — это инструмент президента и власти. Наверное, планы пока не согласованы и верстаются на ходу. Ведь если сегодня вносить планы — это должны быть сверхдоминанты, которые реально привлекут людей и добавят голосов перед единым днем голосования. А есть ли в загашнике такие популярные инициативы? — вопрос открытый. Я думаю, что здесь они все правильно сделали. Якушев человек опытный, и участники брифинга люди опытные, и если бы у них был какой-то козырь в рукаве — они бы его использовали», — полагает эксперт. Калачев также предположил, что Якушев в очередной раз продемонстрировал свой стиль управления. «Сперва дела, потом слова. Давайте сначала отчитаемся об итогах реализованной народной программы, а потом будем говорить о будущем. Но в любом случае, подходы разные, стиль разный. Я не знаю, что Якушев собирается поменять с точки зрения имиджа партии в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной ему нужно показать реально полезные для избирателя дела», — комментирует политолог. «Якушев занимает пост врио секретаря Генсовета недавно, однако его позиция имеет системный и комплексный характер. Думаю, этап политического планирования в его работе наступит несколько позднее, осенью, в начале подготовки очередного съезда партии. Сегодня он дал детальную оценку выполнению „Единой Россией“ Народной программы, помощи участникам СВО, другим аспектам деятельности партии», — комментирует гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Политический мир, конечно, ждет от Владимира Якушева не ярких заявлений, а аппаратных сигналов. Тем интереснее, как пройдет его первая встреча с фракцией «Единая Россия» в Госдуме. Ее ждут в среду, 31 июля. И также ожидается, что ее посетит председатель партии Дмитрий Медведев, который ранее посчитал необходимым лично представить Якушева в новом амплуа на заседании Генсовета ЕР.