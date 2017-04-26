{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
10:31  26 апреля 2017 0

В Челябинской области перекроют федеральную трассу М5

Трасса М5 Дорога Челябинск, магнит, ремонт моста, дорога, трасса м5
Движение будет остановлено во всех направленияхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная трасса М5 «Урал» на территории Челябинской области будет закрыта для всех видов транспорта 26 апреля, сообщили «URA.RU» управлении федеральных дорог «Южный Урал». Ограничение введут с 11:00 до 11:30 по местному времени.

Движение перекроют на 1825-м км, в районе поселка Тимирязевский, уже повторно — предыдущее ограничение вводилось 18 апреля. Причина все та же — аварийно-восстановительные работы на линии энергопередачи.

Водителей просят в своих планах учесть получасовой перерыв в движении и при необходимости скорректировать маршрут.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров