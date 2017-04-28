Челябинский суд не наказал лидера протестующих дальнобойщиков

13:20 28 апреля 2017 0

Силовики также не имеют больше претензий к организаторам акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд не увидел правонарушения в действиях организатора пикета дальнобойщиков в Челябинской области. Исходя из предоставленных полицией материалов административного дела, Сергею Малевскому грозил штраф до 20 тыс. рублей либо арест на 15 суток.

Тем не менее, как сообщили «URA.RU» в судебном участке №1 Красноармейского района, 27 апреля мировой судья не усмотрела в действиях дальнобойщика признаков правонарушения, подпадающего под ст. 20.2 КОАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Присоединившиеся к всероссийской акции протеста против системы «Платон» дальнобойщики заняли позицию на трассе «Восточный обход Челябинска» в Красноармейском районе с 1 апреля. Там находились несколько десятков фур, в том числе из Дагестана, Оренбурга, Хакасии, Тюменской и Свердловской областей. Разрешение на продолжение пикета с 7 по 17 апреля районные власти уже не выдали. Однако 6 апреля на месте акции побывали журналисты, выдавшие в эфир сюжет о дальнобойщиках. В полиции сочли этот визит, равно как и развевающиеся над фурами флаги Объединения перевозчиков России (ОПР) административным нарушением. Протокол был оформлен на руководителя областного отделения Сергея Малевского.

Сейчас машины челябинских дальнобойщиков переместились на трассу М5 «Урал» между Челябинском и Златоустом. Правоохранители не имеют претензий ни к протестующим, ни к размещенным над кабинами флагам.

Всероссийская акция протеста и забастовки водителей большегрузного транспорта возобновились с связи с повышением тарифа системы «Платон» с 15 апреля. С разной интенсивностью мероприятия прошли в 80 регионах РФ.