09:45 29 апреля 2017 0

Место падения уже обнаружили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

КНДР запустила баллистическую ракету в провинции Пхенан-Намдо, однако испытания прошли неудачно — ракета взорвалась через несколько секунд после запуска.

«Северная Корея сегодня утром произвела пуск ракеты пока не определенного типа в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо», — говорится в сообщении, которое распространил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, текст приводит телеканал 360. Американские военные подтвердили запуск ракеты.

Военные США сообщили, что отслеживают запуск ракеты Северной Кореи, и добавили, что она не покидала территорию КНДР, уточняет «Газета.ру».