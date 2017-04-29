11:01 29 апреля 2017 0

В здание не попасть Фото: Twitter Владимира Варфоломеева

В Москве оказалось заблокировано здание приемной президента России. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев. В приемную в субботу, 29 апреля, собирались отнести свои петиции участники акции «Надоел», которую организовала «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

«Не факт, что туда удастся передать какие-то петиции», — комментирует Варфоломеев один из снимков.

Акция Ходорковского, напомним, подразумевает, что ее участники сдают письма, направленные президенту РФ Владимиру Путину, в которых просят его не выдвигаться на очередной срок и не участвовать в выборах в 2018 году. Акция должна пройти в десятках регионов России, где есть представительства президента. В некоторых городах власти согласовали ее проведение, например, в Екатеринбурге, в Перми и Челябинске. В Москве и Санкт-Петербурге — нет.

Ранее эксперты «URA.RU» отмечали, что публичная акция, намеченная организацией Михаила Ходорковского «Открытая Россия» на 29 апреля, рискует обернуться рядом неприятностей для ее участников. Дело в том, что сторонникам экс-главы ЮКОСа придется раскрыть свои персональные данные, а оппозиционеры уже показали, что они не могут обеспечить их защиту.