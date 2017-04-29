{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 апреля 2017
28 апреля 2017
11:01  29 апреля 2017 0

В Москве перед акцией Ходорковского «замуровали» здание приемной президента. ФОТО

В здание не попастьФото: Twitter Владимира Варфоломеева

В Москве оказалось заблокировано здание приемной президента России. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев. В приемную в субботу, 29 апреля, собирались отнести свои петиции участники акции «Надоел», которую организовала «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

«Не факт, что туда удастся передать какие-то петиции», — комментирует Варфоломеев один из снимков.

Акция Ходорковского, напомним, подразумевает, что ее участники сдают письма, направленные президенту РФ Владимиру Путину, в которых просят его не выдвигаться на очередной срок и не участвовать в выборах в 2018 году. Акция должна пройти в десятках регионов России, где есть представительства президента. В некоторых городах власти согласовали ее проведение, например, в Екатеринбурге, в Перми и Челябинске. В Москве и Санкт-Петербурге — нет.

Ранее эксперты «URA.RU» отмечали, что публичная акция, намеченная организацией Михаила Ходорковского «Открытая Россия» на 29 апреля, рискует обернуться рядом неприятностей для ее участников. Дело в том, что сторонникам экс-главы ЮКОСа придется раскрыть свои персональные данные, а оппозиционеры уже показали, что они не могут обеспечить их защиту.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров