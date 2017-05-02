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02 мая 2017
01 мая 2017
05:48  02 мая 2017 0

В армии США установлен рекорд по количеству жалоб на сексуальные домогательства

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
За четыре года количество сигналов о сексуальных домогательствах в армии США выросло почти в два разаФото: Анна Майорова © URA.RU

В армии США в прошлом году зафиксировано рекордное количество сообщений о посягательствах сексуального характера — 6172. За 2015 года было зарегистрировано 6082 таких сигнала, тогда как в 2012-м и вовсе 3604.

В Пентагоне в связи с этим попросили не драматизировать ситуацию. Исполняющая обязанности помощника министра обороны США по боевой готовности Элизабет Ван Уинкл подчеркнула, что такое большое количество сообщения о сексуальных домогательствах говорит о том, что среди военнослужащих выросло доверие к системе поддержки, передает РИА «Новости».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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