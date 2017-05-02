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11:13  02 мая 2017 0

Эвакуаторщики уронили «Мерседес» на дороге в Екатеринбурге. ВИДЕО

Клипарт. разное. 16 апреля 2014г, парковка, эвакуатор, автомобиль
Сразу после аварии с "Мерседесом" случилось второе происшествиеФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Екатеринбурге эвакуаторщики уронили «Мерседес», пытаясь забрать его с места аварии. Произошедшее сняли на видео очевидцы.

На записи видно, как «Мерседес» с разбитым передом, погруженный на автоэвакуатор, воткнулся «носом» в асфальт. Рабочий после беглого осмотра автомобиля принялся его аккуратно поднимать. Правда, не ясно, какой ущерб получил автомобиль в результате падения, потому что до этого «Мерседес» попал в аварию.

«Уронили „Мерседес“ после ДТП. Отличные эвакуаторщики», — подписал видео автор Сергей.

На грузовом автомобиле можно различить стационарный номер «Службы эвакуации автотранспорта». Правда, оперативно дозвониться по нему до офиса компании не удалось — телефон не отвечает.

Ранее в екатеринбургском автосервисе механики уронили Renault Symbol 2004 года выпуска с подъемника. У машины были помяты двери, сломано боковое зеркало, повреждена крыша.

Сергей Дианов
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