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03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
19:59  03 мая 2017 0

«Иск уже в суде». В Екатеринбурге родители первоклашек обвиняют Ростелеком в саботаже записи в школы

1-ое сентября. День знаний. Дягилевский лицей. Екатеринбург, звонок, первоклассник, первый класс, первоклашка, 1сентября
Родители будущих первоклассников намерены бороться за образование своих детей до концаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге группа родителей, чьи дети не смогли записаться в школы из-за сбоя на сайте Госуслуг, подала заявление в суд на компанию Ростелеком. Горожане уверены, что запись в первые классы сорвалась по вине провайдера.

«Они не обеспечили нормальную работу портала Госуслуг. Из-за этого все места в школах заняли люди с фиктивной пропиской. Наши же дети остались без школ. На Эльмаше, где мы живем, мест нет практически нигде. Почему наши дети должны ездить в другой район?» — рассказала «URA.RU» горожанка Любовь Топорова.

По словам женщины, к выводу о недостаточно качественной работе провайдера пришла и прокуратура, которая проводила проверку. В итоге 17 родителей подали коллективный иск в Орджоникидзевский районный суд.

«Иск уже в суде. Мы требуем, чтобы по тем школам, в которых должны были учиться наши дети, было проведено повторное зачисление. Иначе нарушено наше конституционное право на образование», — считает горожанка.

В пресс-службе областной прокуратуры на момент написания заметки не смогли ответить, действительно ли прокурорская проверка привела к вышеописанным выводам. В компании «Ростелеком» пообещали приготовить ответ в ближайшее время.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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