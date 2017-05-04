{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 мая 2017
Главные новости 
18:00  04 мая 2017 0

Проект слесаря-ремонтника сэкономит ММК миллионы

ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, металл, плавка, производство, домна, доменщик, доменная печь 9
Ежегодно проекты молодых специалистов развивают производство ОАО "ММК"Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат провел научно-техническую конференцию, на которой участники защищали проекты развития производства. Финал конференции прошел в механоремонтном комплексе.

Начальник ЦРМО-3 Андрей Бердников рассказал, что проекты молодых специалистов направлены на повышение прибыли производства, экономию ресурсов и трудозатрат.

От ЦРМО-3 в финал прошел слесарь-ремонтник Александр Шадрин с проектом мойки кристаллизаторов для машин непрерывного литья, который сэкономит для «ММК» около 9 млн рублей, передает газета «Магнитогорский металл».

«Большая часть участников конференции являются моими выпускниками, — говорит профессор МГТУ Константин Вдовин. — Вижу их рост: рядом со мной в комиссии сидят уже кандидаты наук, в свое время активно участвовавшие в подобных конференциях. Главное: если бы такие мероприятия были пустой формальностью, они не стали бы настолько популярными с такой высокой конкуренцией среди участников».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров