Проект слесаря-ремонтника сэкономит ММК миллионы

18:00 04 мая 2017 0

Ежегодно проекты молодых специалистов развивают производство ОАО "ММК" Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат провел научно-техническую конференцию, на которой участники защищали проекты развития производства. Финал конференции прошел в механоремонтном комплексе.

Начальник ЦРМО-3 Андрей Бердников рассказал, что проекты молодых специалистов направлены на повышение прибыли производства, экономию ресурсов и трудозатрат.

От ЦРМО-3 в финал прошел слесарь-ремонтник Александр Шадрин с проектом мойки кристаллизаторов для машин непрерывного литья, который сэкономит для «ММК» около 9 млн рублей, передает газета «Магнитогорский металл».

«Большая часть участников конференции являются моими выпускниками, — говорит профессор МГТУ Константин Вдовин. — Вижу их рост: рядом со мной в комиссии сидят уже кандидаты наук, в свое время активно участвовавшие в подобных конференциях. Главное: если бы такие мероприятия были пустой формальностью, они не стали бы настолько популярными с такой высокой конкуренцией среди участников».