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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:13  12 мая 2017 1

Танки продолжат разрушать улицы Екатеринбурга. Голосовать против — бесполезно

Парад Победы и Бессмертный полк. Екатеринбург, знамя, парад победы
Военная техника каждый год разрушает улицы по всему городуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Объявленное мэрией Екатеринбурга голосование о том, как поступить с военной техникой, разрушающей дороги в центре города, не приведет ни к каким результатам. Ни один из предложенных чиновниками вариантов ответа не будет реализован в ближайшее время.

«Ситуация такая: никаких юридических последствий результаты голосования нести не будут. Мы просто узнаем мнение городского сообщества», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь горадминистрации Анатолий Карманов. Он добавил, что опрос был выставлен на сайт совсем недавно, поэтому о количестве проголосовавших говорить пока рано.

Большинство проголосовавших готово отказаться от гусеничной техники на параде
Фото: скриншот с сайта ekburg.ru

Чиновники предложили горожанам выбрать один из трех вариантов: выделить дополнительные средства на ремонт дорог, обязать военных доставлять гусеничную технику тралами, выпуская только на брусчатку, или отказаться от гусеничной техники, которая проходит свыше 26 километров по городским асфальтированным дорогам.

Более половины голосов уже набрал последний вариант. Это связано с недовольством горожан, вызванным частым перекрытием улиц для репетиций парада Победы, а также серьезными повреждениями асфальта, которые в мэрии сочли незначительными и отказали в экстренном ремонте.

«URA.RU» публиковало подробный фоторепортаж с Дня Победы, который с размахом отпраздновали в Екатеринбурге. Колонна военной техники по традиции двигалась во главе с танком Т-34. Публика аплодировала, когда мимо впервые проехали комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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