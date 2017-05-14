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Главные новости Свердловской области
11:41  14 мая 2017 0

Пьяный сын депутата Заксобрания Свердловской области устроил дебош в полиции

Лишь перспектива провести ночь в камере с бомжами успокоила пьяного сына депутатаФото: Pixabay

Пьяный сын депутата Заксобрания Свердловской области устроил дебош в полиции. Мужчина грозил уволить весь отдел, но замолк при виде бомжей.

В ночь на 13 мая 2017 года пьяный дебош устроил в отделе полиции № 5 Екатеринбурга сын депутата Законодательного собрания Свердловской области. Мужчина был сильно пьян, ругался матом, кричал, что он сын депутата, а потому уволит весь отдел. Лишь после того, как увидел бомжей, и ему пообещали, что его сейчас посадят к ним в камеру, задержанный заткнулся.

Утром приехал папа-депутат и забрал своего невоспитанного сына.

«Накануне действительно в территориальный отдел полиции № 5 был доставлен мужчина 1985 года. Он попал в поле зрения сотрудников территориального отдела полиции при попытке сотрудниками проверить документы, так как визуально находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек был доставлен в отдел. После составления протокола об административном правонарушении он был отпущен», — прокомментировал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Александр Лукманов
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