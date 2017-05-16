02:22 16 мая 2017 0

Дипломаты стран Евросоюза отказались снимать санкции с России Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали продление санкций в отношении России. Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский.

По его словам, участники заседания Совета глав МИД ЕС обсуждали тему антироссийских санкций и пришли к выводу, что Россия не выполняет Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе. В связи с этим глава польской дипломатии заключил, что «дискутировать не о чем», сообщает «Федеральное агентство новостей».

В Москве неоднократно заявляли об абсурдности попыток увязать антироссийские санкции с выполнением Минских соглашений, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию, отмечают «Известия».