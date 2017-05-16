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16 мая 2017
15 мая 2017
02:22  16 мая 2017 0

Главы МИД стран Евросоюза высказались за продление антироссийских санкций

Евромайдан. Киев (Украина), флаг украины, флаг евросоюза
Дипломаты стран Евросоюза отказались снимать санкции с РоссииФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали продление санкций в отношении России. Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский.

По его словам, участники заседания Совета глав МИД ЕС обсуждали тему антироссийских санкций и пришли к выводу, что Россия не выполняет Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе. В связи с этим глава польской дипломатии заключил, что «дискутировать не о чем», сообщает «Федеральное агентство новостей».

В Москве неоднократно заявляли об абсурдности попыток увязать антироссийские санкции с выполнением Минских соглашений, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию, отмечают «Известия».

Наталья Володина
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