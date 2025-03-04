Bloomberg: Зеленскому придется унижаться перед Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленского могут вынудить унижаться перед Трампом
Зеленского могут вынудить унижаться перед Трампом Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Европейские политики считают, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, скорее всего, придется унижаться перед президентом США Дональдом Трампом для восстановления отношений после конфликта в Белом доме. Об этом сообщают источники.

«Европейские союзники считают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, потому что простых извинений вряд ли будет достаточно», — пишет Bloomberg. Издание ссылается на людей, знакомых с ситуацией. 

По информации агентства, давление со стороны Трампа связано с необходимостью для Зеленского извиниться и подписать сделку по ресурсам. Великобритания и Франция в частных беседах призывают украинского лидера к скорейшему восстановлению дипломатических связей со Штатами. Французские и британские представители продолжают считать, что американский президент остается приверженцем соглашения о редкоземельных ископаемых.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке всех видов военной поддержки Украине. Это решение касается всей помощи, включая вооружение, которое транспортируется по воздуху и морю, а также те партии оружия, которые находятся в транзитных зонах на территории Польши.

В Белом доме 28 февраля прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, который приехал для подписания соглашения о сотрудничестве в области разработки украинских недр. Американский глава выразил требование к Зеленскому о необходимости прекращения боевых действий и критики в адрес российского президента Владимира Путина. В ходе обсуждения, вице-президент США Джей-Ди Вэнс охарактеризовал действия Зеленского как неблагодарность и агитацию за демократическую партию, когда украинский лидер начал защищать свои действия, критиковать Россию и предостерегать Штаты от возможных последствий конфликта. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение так и не было подписано.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские политики считают, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, скорее всего, придется унижаться перед президентом США Дональдом Трампом для восстановления отношений после конфликта в Белом доме. Об этом сообщают источники. «Европейские союзники считают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, потому что простых извинений вряд ли будет достаточно», — пишет Bloomberg. Издание ссылается на людей, знакомых с ситуацией.  По информации агентства, давление со стороны Трампа связано с необходимостью для Зеленского извиниться и подписать сделку по ресурсам. Великобритания и Франция в частных беседах призывают украинского лидера к скорейшему восстановлению дипломатических связей со Штатами. Французские и британские представители продолжают считать, что американский президент остается приверженцем соглашения о редкоземельных ископаемых. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке всех видов военной поддержки Украине. Это решение касается всей помощи, включая вооружение, которое транспортируется по воздуху и морю, а также те партии оружия, которые находятся в транзитных зонах на территории Польши. В Белом доме 28 февраля прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, который приехал для подписания соглашения о сотрудничестве в области разработки украинских недр. Американский глава выразил требование к Зеленскому о необходимости прекращения боевых действий и критики в адрес российского президента Владимира Путина. В ходе обсуждения, вице-президент США Джей-Ди Вэнс охарактеризовал действия Зеленского как неблагодарность и агитацию за демократическую партию, когда украинский лидер начал защищать свои действия, критиковать Россию и предостерегать Штаты от возможных последствий конфликта. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение так и не было подписано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...