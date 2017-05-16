Ученые нашли человека, разговаривающего на вымершем языке югорских аборигенов

10:16 16 мая 2017 0

За пределами ХМАО нашли носителя уникального диалекта (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Томской области нашли носителя редкого диалекта хантыйского языка, который считался вымершим. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Томского государственного университета.

Ученые лаборатории антропологической лингвистики ТГУ проводили экспедицию в Каргасокском районе Томской области. В селе Бондарка исследователи познакомились с местной жительницей Валентиной Смоленцовой, которая оказалась носительницей александровского диалекта хантыйского языка.

«Этот диалект никем ранее не был описан. Но при этом он является очень интересным, в нем сохранились такие архаичные явления, которых нет ни в одном хантыйском диалекте Южной Сибири. То, что ребята собрали, несколько часов записи живой речи — это бесценный материал. Мы надеемся, что сможем найти и других носителей этого диалекта», — сказал главный научный сотрудник лаборатории антропологической лингвистики ТГУ Юлия Норманская.

Ученые отмечают, что с каждым годом остается все меньше носителей языка аборигенов, а сама речь сильно меняется. «Умерло довольно много носителей, параллельно уходит и язык, его грамматическая структура. При этом фонетика остается почти такой же, как и 80 лет назад», — отметила Юлия Норманская.

Сотрудники ТГУ планируют найти других носителей александровского диалекта хантыйского языка во время экспедиции в Александровский район Томской области. О проблемах сохранения национальной культуры коренных народов Севера ранее говорили и представители КМНС Югры, отмечая, что все больше аборигенов перебираются в города, забывая свои традиции.