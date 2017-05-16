{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Югры
10:16  16 мая 2017 0

Ученые нашли человека, разговаривающего на вымершем языке югорских аборигенов

Ханты. Сургутский район, ханты, бабушка с внучкой, кмнс
За пределами ХМАО нашли носителя уникального диалекта (архивное фото)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Томской области нашли носителя редкого диалекта хантыйского языка, который считался вымершим. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Томского государственного университета.

Ученые лаборатории антропологической лингвистики ТГУ проводили экспедицию в Каргасокском районе Томской области. В селе Бондарка исследователи познакомились с местной жительницей Валентиной Смоленцовой, которая оказалась носительницей александровского диалекта хантыйского языка.

«Этот диалект никем ранее не был описан. Но при этом он является очень интересным, в нем сохранились такие архаичные явления, которых нет ни в одном хантыйском диалекте Южной Сибири. То, что ребята собрали, несколько часов записи живой речи — это бесценный материал. Мы надеемся, что сможем найти и других носителей этого диалекта», — сказал главный научный сотрудник лаборатории антропологической лингвистики ТГУ Юлия Норманская.

Ученые отмечают, что с каждым годом остается все меньше носителей языка аборигенов, а сама речь сильно меняется. «Умерло довольно много носителей, параллельно уходит и язык, его грамматическая структура. При этом фонетика остается почти такой же, как и 80 лет назад», — отметила Юлия Норманская.

Сотрудники ТГУ планируют найти других носителей александровского диалекта хантыйского языка во время экспедиции в Александровский район Томской области. О проблемах сохранения национальной культуры коренных народов Севера ранее говорили и представители КМНС Югры, отмечая, что все больше аборигенов перебираются в города, забывая свои традиции.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров