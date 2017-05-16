{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
17:24  16 мая 2017 0

«Люди по пять часов стоят». В Екатеринбурге огромные очереди за загранпаспортами. ФОТО

Офис Платон. Дальнобойщики. Челябинск., очередь , платон
Уральцы стоят в огромных очередяхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге, в отделении УФМС на Крылова, выстроились огромные очереди за загранпаспортами. Жители города пожаловались на это в социальных сетях.

«За 3,5 месяца не сделали загранпаспорт, просрали путевки, все это на Крылова. Телефоны там не работают, трубки не берут. Очереди огромные, люди по пять часов стоят. Начальники руками разводят. И никто их наказать не может», — пожаловался в соцсетях горожанин Евгений Баранов.

К такой ситуации привело сразу несколько причин. «Во-первых, в этом году в три раза больше людей подали документы на загранпаспорт. Во-вторых, сейчас загранпаспорта перестали выдавать в МФЦ и уральцы со всей области едут в офис на Крылова. В-третьих, люди зачастую все делают в последний момент: приобретают путевки, не позаботившись заблаговременно об оформлении паспорта», — рассказал «URA.RU» начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Как сообщили агентству в главном отделении МФЦ по области, загранпаспорта не выдают, потому что в отделениях нет сейфов.

«Нам попросту негде их хранить. Когда что-то изменится — неясно», — сообщили «URA.RU» в МФЦ.

С 10 мая загранпаспорта на пять лет начали выдавать в Нижнем Тагиле и Серове. В Тагиле паспорт могут получить местные и жители городов, расположенных южнее Серова. Север области за загранпаспортами может приехать в Серов. Это должно уменьшить очереди.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров