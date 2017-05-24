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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Челябинской области
17:14  24 мая 2017 3

«Мы не можем рисковать». На выборах в Челябинской области применят цифровые технологии

ИННОПРОМ-2014. День первый. Итог. Екатеринбург, девушки, попы, qr-код
Такие QR-коды появятся на протоколах в челябинских избиркомах уже нынешней осеньюФото: Александр Мамаев © URA.RU

На осенних муниципальных выборах на Южном Урале будут использовать QR-коды. Они появятся на итоговых протоколах участковых комиссий и позволят избежать пересчета итогов голосования, заявил корреспонденту «URA.RU» председатель облизбиркома Сергей Обертас.

«Летом обучение по практике применения протоколов с QR-кодами пройдут системные администраторы, председатели, секретари и еще по два члена каждой комиссии, где осенью пройдут муниципальные выборы. Это будет работать так: итоги голосования в участковых избиркомах помимо протокола увеличенной формы будут вноситься в электронную таблицу, затем ее распечатают уже с квадратом с закодированной информацией внизу. Программа не даст ввести несовпадения или ошибки. В территориальных избиркомах будут сканировать эти QR-коды и моментально вносить данные в систему ГАС «Выборы», — говорит Обертас.

По словам председателя облизбиркома, новая система позволит избежать ситуаций, когда в ТИКах выяснялось, что в протоколах содержатся ошибки, и приходилось возвращаться на участки для пересчета голосов. К тому времени наблюдателей уже не было на месте, и возникали скандалы.

Сергей Обертас добавил, что все изменения в выборное законодательство, которые приняла Госдума 24 мая, будут отработаны во время муниципальной кампании. «Мы не можем рисковать и подходить к мартовской кампании будущего года неподготовленными. Федеральные власти дали понять, что выборы технологически будут более простыми и прозрачными, а наказания за нарушения — более жесткими», — добавил председатель облизбиркома.

Госдума в среду, 24 мая, приняла пакет поправок в законодательство, который предусматривает упрощение выборов для всех участников. Например, больше не будет открепительных удостоверений и досрочного голосования. Если человек находится не по месту прописки, он обращается в избирком, его данные вносятся в ГАС «Выборы», после чего он голосует на месте.

Чтобы не было фальсификаций, с 3,5 до 30 тыс. увеличили наказание за выдачу второго бюллетеня в одни руки. Поправки либерализовали участие в выборах кандидатов, наблюдателей и СМИ, закрепили использование видеокамер на только на участках для голосования, но и в ТИКах.

Сергей Леонов
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