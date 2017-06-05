21:39 05 июня 2017 0

Рейтинг влияния губернаторов за май от АПЭК: взлеты и падения Фото: depositphotos.com © URA.RU

В понедельник, 5 июня, Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало свежий рейтинг влияния губернаторов. Самый сильный губернатор Уральского Федерального округа — Владимир Якушев. Глава Тюменской области укрепил свои позиции в пятерке лидеров: поднялся с четвертого на третье место, уступив мэру Москвы Сергею Собянину и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову — традиционным фаворитам рейтинга.

Впрочем, как рассказал «URA.RU» глава АПЭК Дмитрий Орлов, в этом нет особой заслуги тюменского губернатора.

«Перераспределение в первой пятерке связано с ослаблением Минниханова. Подъем Якушева имеет чисто технический характер», — прокомментировал «URA.RU» генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.

Пятерку сильнейших в мае замыкают губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (+4 пункта) и глава Татарстана Рустам Минниханов (-2 пункта), позиции которого пошатнула история с отзывом лицензии у Татфондбанка.

Подъем петербургского губернатора случился из-за того, что он смог грамотно «отбить» скандал вокруг передачи Исаакиевского собора Русской Православной церкви, считает Орлов.

«Были предположения, что ситуация вокруг собора приведет к отставке Полтавченко. Этого не произошло, история явно затухает: Георгий Полтавченко ослабил влияние этой темы на информационное поле и на свои политические позиции», — сказал Орлов, отметив, что губернатору Санкт-Петербурга удалось консолидировать элиту.

Врио губернатора Максим Решетников поднял свою планку в рейтинге губернаторов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Еще трое глав регионов Большого Урала вслед за Владимиром Якушевым демонстрируют движение вверх. Самый заметный «скачок» у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — он поднялся на шесть пунктов до 23-его места.

«После ухода Юревича из политического поля доминирование команды губернатора Дубровского и вообще магнитогорской группы влияния в Челябинской политике усилилось», — назвал причину укрепления позиций действующего губернатора политолог.

На один пункт в мае по сравнению с апрелем поднялись врио губернаторов: Евгений Куйвашев из Свердловской области теперь на 19-м месте, Максим Решетников из Пермского края — на 34-м. Их рост в рейтинге политолог связывает с «незначительным усилением позиции в ходе избирательных кампаний». При этом в докладе аналитики отмечает, что активизируются информатаки против врио губернаторов в достаточно спокойных регионах и приводят в пример появление видеоролика против Максима Решетникова.

В губернаторском рейтинге в группе «очень сильное влияние» наряду с главой Тюменской области Владимиром Якушевым укрепил свои позиции губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин (с 8-го на 6-е место) вошла в десятку и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова (с 11-го на 10-е место).

Как отмечают авторы доклада, главная тенденция, определившая места в рейтинге за май, связана с праймериз «Единой России». Проведение предварительного отбора кандидатов как для губернаторских, так и муниципальных выборов-2017 подняло одних, и ослабило позиции других.

Из пятерки лидеров выбыл глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев: (-4 пункта). Виной всему комплекс проблем, среди которых арест вице-губернатора Юрия Гриценко, курирующего строительство и архитектуру, и жестокая борьба элит на праймериз. Проведение праймериз ухудшило также позиции глав из Тверской, Кировской и Ярославской областей.

Наоборот, удачное проведение праймериз прибавило очков в рейтинге губернатору Омской области Владимиру Назарову (+9 пунктов) и губернатору Алтайского края Александру Карлину (+7 пунктов). На Алтае и в Омске праймериз позволил стабилизировал ситуацию с элитами, как следует из аналитического доклада АПЭК.