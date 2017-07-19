По состоянию на 1 июля 2017 года в Свердловской области было зарегистрировано 3 392 239 избирателей. Это на 2,17% меньше, чем ровно пять лет назад.
Как следует из опубликованной на сайте облизбиркома статистической информации, число избирателей падает с 2008 года. В максимуме оно составляло 3 489 702 человека. В том числе, с июля 2012 года число имеющих право голоса граждан уменьшилось на 75 424 человек (на 2,17%).
В комиссии пояснили, что причина этой тенденции в демографическом спаде, наблюдавшемся в России в 90-е годы прошлого века. Именно из-за него в последнее время смертность в регионе превышала рождаемость, и умершие избиратели не в полной мере замещались получающими избирательное право 18-летними гражданами.