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19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Свердловской области
18:50  19 июля 2017 0

В Свердловской области умерло за пятилетку более 2% избирателей. Все из-за Ельцина

Северное кладбище и могила Александра Хабарова. Екатеринбург, могила, захоронение
Мертвые избиратели уже не смогут проголосовать на выборахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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По состоянию на 1 июля 2017 года в Свердловской области было зарегистрировано 3 392 239 избирателей. Это на 2,17% меньше, чем ровно пять лет назад.

Как следует из опубликованной на сайте облизбиркома статистической информации, число избирателей падает с 2008 года. В максимуме оно составляло 3 489 702 человека. В том числе, с июля 2012 года число имеющих право голоса граждан уменьшилось на 75 424 человек (на 2,17%).

В комиссии пояснили, что причина этой тенденции в демографическом спаде, наблюдавшемся в России в 90-е годы прошлого века. Именно из-за него в последнее время смертность в регионе превышала рождаемость, и умершие избиратели не в полной мере замещались получающими избирательное право 18-летними гражданами.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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