Папку с жалобами и вопросами жителей республики Марий Эл передал президент РФ Владимир Путин главе региона Александру Евстифееву. Глава государства прибыл в Йошкар-Олу на заседания совета по межнациональным отношениям.
Как сообщает Nation News, Путин подчеркнул, что в папке находятся жалобы, которые жители региона отправляли президенту России, и люди надеются, что местные и федеральные органы власти обратят внимание на решение их проблем. В качестве примера президент привел проблемы с расселением из ветхого жилья и аварийного жилья, с покупкой школьных учебников и с выделением земли в пользование.
«Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите», — приводит слова Владимира Путина «Федеральное агентство новостей».