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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
03:45  21 июля 2017 0

Путин передал главе Марий Эл папку с жалобами граждан

В папке, адресованной главе Марйи Эл - вопросы и жалобы, поступившие в ходе "прямой линии" с президентомФото: официальный сайт президента РФ

Папку с жалобами и вопросами жителей республики Марий Эл передал президент РФ Владимир Путин главе региона Александру Евстифееву. Глава государства прибыл в Йошкар-Олу на заседания совета по межнациональным отношениям.

Как сообщает Nation News, Путин подчеркнул, что в папке находятся жалобы, которые жители региона отправляли президенту России, и люди надеются, что местные и федеральные органы власти обратят внимание на решение их проблем. В качестве примера президент привел проблемы с расселением из ветхого жилья и аварийного жилья, с покупкой школьных учебников и с выделением земли в пользование.

«Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите», — приводит слова Владимира Путина «Федеральное агентство новостей».

Евгений Александров
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