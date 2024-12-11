Многодетная мать из Самары сделала отцами своих детей пять мигрантов

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Она оформляла фиктивные отцовства
Она оформляла фиктивные отцовства Фото:

В Самаре за организацию незаконной миграции перед судом предстанут многодетная мать и ее знакомый. Мать использовала своих детей, чтобы мигранты, установив над ними отцовство, получили гражданство. Об этом сообщается в telegram-канале «МВД МЕДИА».

«60-летний ранее судимый за аналогичное преступление фигурант предложил 28-летней многодетной матери-одиночке принять участие в реализации нелегальной схемы», — говорится в канале. Отмечается, что расследование по делу полностью завершено. 

Обвиняемая обращалась в ЗАГС с 2020 по 2021 годы для установления фиктивного отцовства над ее детьми пятью иностранными гражданами. После этого мигранты получили виды на жительство и гражданство в упрощенном порядке. За это многодетная мать и ее подельник получили около 200 тысяч рублей.

Как выяснили в МВД, ни один из отцов не занимался воспитанием и содержанием детей. Проживали мигранты отдельно. На сегодня расследование уголовного дела завершено. Все материалы отправлены в суд. Приговора подсудимые дожидаются под подпиской о невыезде. Многодетной матери и ее знакомому может грозить от двух до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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В Самаре за организацию незаконной миграции перед судом предстанут многодетная мать и ее знакомый. Мать использовала своих детей, чтобы мигранты, установив над ними отцовство, получили гражданство. Об этом сообщается в telegram-канале «МВД МЕДИА». «60-летний ранее судимый за аналогичное преступление фигурант предложил 28-летней многодетной матери-одиночке принять участие в реализации нелегальной схемы», — говорится в канале. Отмечается, что расследование по делу полностью завершено.  Обвиняемая обращалась в ЗАГС с 2020 по 2021 годы для установления фиктивного отцовства над ее детьми пятью иностранными гражданами. После этого мигранты получили виды на жительство и гражданство в упрощенном порядке. За это многодетная мать и ее подельник получили около 200 тысяч рублей. Как выяснили в МВД, ни один из отцов не занимался воспитанием и содержанием детей. Проживали мигранты отдельно. На сегодня расследование уголовного дела завершено. Все материалы отправлены в суд. Приговора подсудимые дожидаются под подпиской о невыезде. Многодетной матери и ее знакомому может грозить от двух до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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