Семилетняя девочка с ножом напала на убийцу матери

Семилетняя жительница Иркутской области ранила ножом убийцу матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
В селе Зоны Иркутской области 18-летний местный житель забрался в дом ранним утром, чтобы украсть вещи. Хозяйка дома услышала шум и пригрозила мужчине полицией. После этого он ушел, но через некоторое время вернулся с ножом.
«Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом. От ранений она скончалась на месте», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Происходящее увидела семилетняя девочка. Она взяла кухонный нож и несколько раз ударила им мужчину. В ответ он ранил ребенка. Девочку отвезли в районную больницу, сейчас ее состояние удовлетворительное. Подозреваемый также находится под наблюдением врачей. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.