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27 июля 2017
13:24  27 июля 2017 3

Семилетняя девочка с ножом напала на убийцу матери

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Девочка ранила мужчину кухонным ножомФото: Pixabay

Семилетняя жительница Иркутской области ранила ножом убийцу матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В селе Зоны Иркутской области 18-летний местный житель забрался в дом ранним утром, чтобы украсть вещи. Хозяйка дома услышала шум и пригрозила мужчине полицией. После этого он ушел, но через некоторое время вернулся с ножом.

«Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом. От ранений она скончалась на месте», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Происходящее увидела семилетняя девочка. Она взяла кухонный нож и несколько раз ударила им мужчину. В ответ он ранил ребенка. Девочку отвезли в районную больницу, сейчас ее состояние удовлетворительное. Подозреваемый также находится под наблюдением врачей. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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