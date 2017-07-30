06:29 30 июля 2017 0

Безобидная праздничная традиция может навредить здоровью, уверены ученые Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские ученые из Университета Клемсона выснили, что задувание свечей на праздничном торте повышает риск заболеваемости ОРЗ. Для подтверждения новой теории был проведен необычный эксперимент.

Авторы исследования покрыли куски пенопласта шоколадом и украсили их свечами, после чего передали участникам эксперимента. Все добровольцы приступили к задуванию тортов с полным желудком — чтобы усилить слюноотделение и максимально приблизить ситуацию к реальности, когда сладкое подают в конце праздничного вечера. Все торты до и после эксперимента были проверены на наличие бактерий. Выяснилось, что после задувания свечей количество микробов на поверхности пенопласта увеличилось в 14 раз.

«Мы не призываем отказываться от привычного ритуала, ведь далеко не все бактерии, осевшие на торте, болезнетворные. Но нужно иметь в виду, что риск инфицирования через поедание торта возрастает, если именинник или те, кто помогает ему задуть свечи, является носителем вирусного заболевания», — цитирует «Рамблер/новости» заявление авторов исследования.