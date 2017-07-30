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30 июля 2017
12:38  30 июля 2017 0

Владимир Путин ввел новую военную традицию в стране и выступил с заявлением. ВИДЕО

Владимир Путин принимает парад в честь Дня ВМФФото: скрин трансляции RT

Президент России Владимир Путин впервые в новейшей истории принимает праздничный парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее глава государства отметил, что парад в честь Дня ВМФ должен стать традиционным мероприятием. Парад, как сказано в президентском указе, будет проходить «в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внёсших значительный вклад в дело защиты Отечества».

RT проводит прямую трансляцию парада. «Как говорил адмирал Нахимов, у моряка нет трудного или легкого пути. Есть только один — славный. Сегодня этим заветам верны все. кто служит в надводных и подводных силах. морской авиации, береговой службы на судостроительных заводах», — отметил во время торжественной речи глава государства.

Издание уточняет, что жителям Санкт-Петербурга и туристам после прохода морских судов, разрешат побывать внутри кораблей, которые пристанут на Английской набережной и Лейтенанта Шмидта. Вечером в городе пройдет концерт Вячеслава Бутусова и хора Турецкого.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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