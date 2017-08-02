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02 августа 2017
01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Челябинской области
15:14  02 августа 2017 0

Строители на Урале отмыли на ремонте школы почти 4 миллиона рублей

Школа должна была превратиться в детский садФото: Анна Майорова

В Снежинске Челябинской области во время реконструкции школы под детский сад строители похитили около четырех миллионов рублей. В данный момент решается вопрос об уголовном преследовании «отмывателей» по факту мошенничества в особо крупном размере, передает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Цена контракта между муниципалитетом («Службой заказчика по строительству и ремонту») и подрядчиком («СтройОптимум») составила более 55 миллионов рублей согласно договору, который был составлен в конце 2015 года. В ходе работ городская школа № 118, которая находится на улице Школьная, должна была превратиться в Детский сад комбинированного типа № 1.

Однако во время исполнения обязательств неустановленные лица из числа сотрудников строительной фирмы завысили объемы, стоимость выполненных работ, а также продублировали некоторые из них, в результате чего смогли похитить деньги заказчика в размере 3 миллионов 807 тысяч рублей.

Семен Гринберг
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