В Снежинске Челябинской области во время реконструкции школы под детский сад строители похитили около четырех миллионов рублей. В данный момент решается вопрос об уголовном преследовании «отмывателей» по факту мошенничества в особо крупном размере, передает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Цена контракта между муниципалитетом («Службой заказчика по строительству и ремонту») и подрядчиком («СтройОптимум») составила более 55 миллионов рублей согласно договору, который был составлен в конце 2015 года. В ходе работ городская школа № 118, которая находится на улице Школьная, должна была превратиться в Детский сад комбинированного типа № 1.
Однако во время исполнения обязательств неустановленные лица из числа сотрудников строительной фирмы завысили объемы, стоимость выполненных работ, а также продублировали некоторые из них, в результате чего смогли похитить деньги заказчика в размере 3 миллионов 807 тысяч рублей.