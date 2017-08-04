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Главные новости Свердловской области
04:11  04 августа 2017 0

Решена судьба рухнувшего цеха на уральском заводе, где производят C-300

Обрушенная кровля в цехе № 42 на заводе имени Калинина. Екатеринбург, завод, зик, завод имени калинина, обрушенная кровля, цех№42
Обрушившийся цех будет восстановлен до конца ноябряФото: Анна Майорова © URA.RU

Машиностроительный завод имени М. И. Калинина в Екатеринбурге, где в ноябре 2016 года рухнула крыша в листоштамповочном цехе № 42, потратит на реконструкцию аварийного здания 693 млн рублей. Об этом говорится в документах на портале Госзакупок.

В качестве генерального подрядчика заказчик определил компанию «СпецЦемРемонт». За эти деньги исполнитель должен обследовать несущие и разобрать аварийные конструкции обрушившегося цеха, подготовить документы для получения разрешения на реконструкцию здания и выполнить ее. Работы должны быть завершены до 30 ноября этого года.

Информация о выборе исполнителя на портале была опубликована 28 июля в архиве «завершенных» закупок. Из документов следует, что договор с ним был заключен еще 17 февраля 2017 года [путем закупки у единственного поставщика. Разрешено законодательством в ряде случаев]. Оперативно объяснить «URA.RU», как выбирался подрядчик, на предприятии не смогли, посоветовав направить официальный запрос, что и было сделано.

Обрушение крыши цеха №42, напомним, произошло 9 ноября. В результате трагедии погибли четверо рабочих, еще 14 получили травмы. Тогда правоохранителями были выявлены нарушения строительных норм и технологий при реконструкции, которая проводилась незадолго до трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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