12:11 07 октября 2017 1

Уральские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по быстрым шахматам и блицу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Новые спонсоры свердловских шахматистов окончательно легитимизированы. Спортсмены успешно выступили на чемпионате России по быстрым шахматам и блицу, который проходил в Сочи с 29 сентября по 6 октября. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. За команду играли Шахрияр Мамедьяров, Алексей Широв, Дмитрий Андрейкин, Александр Рязанцев и Сергей Рублевский. Капитаном свердловчан был знаменитый шахматист, 12-й чемпион мира, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.

В командных соревнованиях среди мужчин три из четырех возможных золотых медалей выиграла команда «Сима-Ленд Урал». Чемпионат по блицу (очень быстрые шахматы) принес команде 26 командных очков из 30 возможных и первое место. На два очка отстали «Борцы за Идею» и «Ладья» (Татарстан), расположившиеся на втором и третьем местах соответственно. В быстрых шахматах (рапид) команда «Сима-Ленд Урал» заняла второе место, набрав 13 очков. Победителем турнира стала команда «Ладья» (Татарстан), третье место досталось команде «Югра» (ХМАО).

Еще два золота взяла команда ветеранов «Сима-Ленд Урал», в составе которой выступали Рафаэль Вагонян, Евгений Свешников, Евгений Драгомарецкий, Александр Лысенко, Галина Струтинская. Они стали лучшими и в рапиде, и в блице. Как рассказал «URA.Ru» самый титулованный гроссмейстер Свердловской области Наум Рашковский, такого успеха свердловские шахматисты добились впервые.

«Три золотые медали из четырех — это большой успех, такого раньше никогда не было. При том, что команды были очень сильные — и Москва, и Питер. Среди ветеранов также играли все сильнейшие команды России», — пояснил Рашковский.

Он также отметил, что в соревнованиях принимала участие еще одна свердловская команда — «Политехник» из Нижнего Тагила, она расположилась в середине турнирной таблицы, 13-й из 26. По словам эксперта, такой результат тоже можно считать удачным.

Напомним, летом Федерация шахмат Свердловской области сменила президента — новым стал основатель холдинга «Сима-Ленд» Андрей Симановский. И до вступления в должность он оказывал спонсорскую поддержку свердловским шахматистам, но сейчас вложения увеличились и принесли ощутимые результаты. Сам бизнесмен сегодня оказался недоступен для журналиста.