Шойгу лишит денег военных, которые попадутся на наркотиках

22:04 10 октября 2017 0

Шойгу выбрал жесткую политику в отношении военнослужащих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военнослужащие-контрактники, которые хотя бы раз употребили наркотики, при увольнении не получат единовременное выходное пособие. Соответствующий проект приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу опубликован на портале нормативных правовых актов.

Речь идет об отслуживших более 20 лет военных, которым при увольнении выплачивают семь окладов, сообщает РБК. Также не получат единовременную выплату военнослужащие, которые были привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков или «психоактивных веществ», которые не назначал врач.

Издание отмечает, что военная полиция регулярно проверяет военнослужащих на запрещенные вещества: специалисты приезжают в любую воинскую часть, военные медики делают экспресс-тест. Если он выявляет в организме что-то запрещенное, то военнослужащего везут в военный госпиталь, там он проходит полноценную проверку

Отслужившие более 20 лет контрактники могли лишиться полагающейся им выплаты и раньше (в соответствии с приказом 2011 года). Для неполучения выходного пособия есть 11 оснований, в том числе лишение воинского звания, лишение свободы за преступление, совершенное умышленно, а также переход на службу в МВД и органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.