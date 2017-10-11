20:21 11 октября 2017 0

Чтобы выполнять все работы по домам, УК вынуждены переносить офисы подальше от жильцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Офисы «управляшек» готовятся к переездам в труднодоступные для жителей места. Коммунальщиков вынудило постановление мэрии, которое запрещает УК арендовать муниципальные помещения на льготных условиях.

30 августа сити-менеджер Александр Якоб выпустил постановление, в котором резко изменил для «управляшек» условия аренды помещений. До этого времени при расчете арендной платы для УК, как для социально значимых организаций, применялся корректировочный льготный коэффициент, а коэффициент территориального расположения объектов не применялся.

С 1 сентября 2017 года УК должны не только выплачивать полную стоимость аренды, но и доплачивать сверху, если помещение находится на одной из улиц, считающихся центральными.

У управляющих компаний в несколько раз поднялась арендная плата Фото: Илья Московец © URA.RU

Это постановление привело к резкому росту расходов управляющих компаний. «Раньше за помещение на Технической мы платили 72 тысячи, теперь — 216 тысяч. За помещение на Мельковской, где хранится архив, вместо 28 тысяч придется выложить 140 тысяч рублей, — говорит управляющий УК „РЭМП Железнодорожного района“ Александр Колесников. — Есть помещение глубоко во дворах на Азина 23 „а“. Но эта улица считается одной из центральных и плата с 28 тысяч рублей выросла до 114 тысяч. Я считаю, что при утверждении коэффициента необходимо смотреть не только на названия улиц, но и на локацию конкретных зданий».

Свои расходы управляющие компании обязаны покрывать из статьи «содержание жилья», так как других доходов не имеют. Чтобы постановление мэрии не отразилось на объемах работ по обслуживанию домов,

коммунальщики вынуждены возвращать муниципалитету помещения и искать более экономные варианты под офисы.

«Я была недавно у начальника нашего ЖЭУ. Там говорят, что, по слухам, скоро будут переезжать куда-то к озеру Здохня. Но это же бред какой-то — живем в центре, а коммунальщики на окраине. Туда ведь не набегаешься, тем более пожилым людям», — говорит пенсионерка Тамара Иванова, жительница одного из домов на ул. Московской.

Некоторые компании свои помещения покидать не собираются. Так, например, УК «Стандарт» готовится отстаивать право на льготную аренду в суде. Правда, перспективы предстоящих разбирательств оценить пока сложно.

В гордуме Екатеринбурга, которая когда-то занималась утверждением зональности и территориальных коэффициентов, а затем делегировала эти полномочия администрации, уже обратили внимание на проблему.

«Я обращусь к председателю комиссии по муниципальной собственности. Нужно пригласить замглавы Александра Корюкова, чтобы он дал развернутую аналитику, которая предшествовала принятию этого решения. Я уверен, что оно неправильное. Подход к УК должен строиться через призму социальной функции, — говорит заместитель председателя комиссии гордумы по муниципальной собственности Николай Антонов. — Мы проанализируем, какие в администрации прогнозируют доходы в связи с введением коэффициента и отменой льгот. А через какое-то время попросим ДУМИ отчитаться — действительно ли был получен положительный эффект или УК отказались от помещений и на мэрию легло бремя их содержания».

По мнению депутата, в течение года у мэрии накопится огромное количество пустых подвалов и складов, аренду которых управляющие компании не смогут потянуть.

Только УК «Октябрьского района» сразу после выхода августовского постановления избавилась от 11 объектов. В настоящее время на сайте администрации значатся свободными уже около 400 подвалов.

«Стоит отметить, что первая волна отказов УК от помещений прошла год назад, после того, как муниципалитет уменьшил льготу по аренде, изменив льготный корректировочный коэффициент с 0,25 до 0,5. Они полагали, что увеличат плату и доходы пойдут в бюджет, но вместо этого муниципалитет вынужден нести расходы на содержание, отопление, охрану и ремонт этих неликвидных площадей», — резюмировал депутат.

Источник в мэрии сказал, что главной целью изменений, внесенных в постановление, является привлечение дополнительных доходов в городской бюджет.