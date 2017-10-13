Автор фильма «Оболганный государь» (рабочее название «Ложь Матильды») Сергей Алиев прокомментировал информацию о нападении на екатеринбургского журналиста Максима Бородина. Алиев заявил, что инцидент с корреспондентом портала «Новый день» не вызывает у него сочувствия.
«Я в своей жизни, когда выясняю с кем-то отношения, всегда это делаю сам, смотря человеку в лицо, но данный корреспондент, кроме сочувствия и одновременно отвращения, у меня ничего не вызывает», — заявил Алиев.
Ранее Бородин написал в своем Facebook, что после того, как он дал интервью телеканалу «Дождь», на него напали неизвестные и ударили железной трубой по голове. Сначала он допустил, что нападение могло быть организовано православными активистами из-за его отношения к фильму «Матильда». Позже в разговоре с «URA.RU» Бородин пояснил, что «вряд ли это [нападение] связано со служебной деятельностью. Просто совпало с «Матильдой».
Алиев призвал пострадавшего корреспондента «посмотреть в глаза тому, о ком пишет» и опроверг информацию о том, что нападение как-то связано с их конфликтом.
Скандальный фильм «Матильда» выйдет в российский прокат в конце октября. Картина рассказывает об отношениях причисленного к лику святых императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.