Бывший муж Максаковой официально ответил на обвинения в убийстве Вороненкова

18:27 15 октября 2017 0

Страсти вокруг убийства Вороненкова не утихают Фото: Личная страница Вороненкова Дениса в Facebook

Бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин впервые публично ответил на обвинения в том, что он якобы стал заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Тюрин попросил не впутывать в грязные интриги его и его близких.

Заявление Тюрина озвучили в программе «Русские сенсации» на НТВ. По словам журналистов, они долго пытались уговорить бывшего гражданского супруга оперной дивы на интервью, однако тот отказывался. Однако когда выпуск об убийстве Вороненкова готовился к эфиру, Тюрин прислал в электронном письме свой ответ, попросив обнародовать его без сокращений.

«Не могу сказать, что мне безразличны разговоры, которые последнее время ведутся в российских и украинских СМИ обо мне и моей семье», — начал свое письмо Тюрин, добавив, что он сожалеет, что его имя «используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей»

«Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко, — официально опроверг обвинения со стороны Киева Тюрин. — В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения».

Максакова, которая изначально призывала не искать в преступлении личных мотивов, теперь на украинских каналах делает заявления о том, что «Тюрин действовал в своих интересах, нет, безусловно, он совместил приятное с полезным», добавляет НТВ.

Ранее часть экспертов, опрошенных «URA.RU» после заявления Луценко, заявляла, что версия, озвученная генпрокурором выглядит правдоподобной. «Когда произошло убийство Вороненкова, я сразу подумал, что к этому причастен Тюрин. Вспомнился непростой развод Максаковой с ним. Думаю, он бы ее добровольно не отпустил», — говорил в разговоре с агентством журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев. В свою очередь, Директор Национального антикриминального и антитеррористического фонда Виктор Куликов призвал осторожнее относиться к заявлениям украинской стороны, поскольку их расследования не всегда являются объективными. «Думаю, что сомнения в том, что заказчик преступления — именно названный человек, существуют», — сказал он «URA.RU».