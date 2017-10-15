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15 октября 2017
18:27  15 октября 2017 0

Бывший муж Максаковой официально ответил на обвинения в убийстве Вороненкова

Вороненков Денис, вороненков денис
Страсти вокруг убийства Вороненкова не утихаютФото: Личная страница Вороненкова Дениса в Facebook
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Бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин впервые публично ответил на обвинения в том, что он якобы стал заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Тюрин попросил не впутывать в грязные интриги его и его близких.

Заявление Тюрина озвучили в программе «Русские сенсации» на НТВ. По словам журналистов, они долго пытались уговорить бывшего гражданского супруга оперной дивы на интервью, однако тот отказывался. Однако когда выпуск об убийстве Вороненкова готовился к эфиру, Тюрин прислал в электронном письме свой ответ, попросив обнародовать его без сокращений.

«Не могу сказать, что мне безразличны разговоры, которые последнее время ведутся в российских и украинских СМИ обо мне и моей семье», — начал свое письмо Тюрин, добавив, что он сожалеет, что его имя «используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей»

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«Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко, — официально опроверг обвинения со стороны Киева Тюрин. — В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения».

Максакова, которая изначально призывала не искать в преступлении личных мотивов, теперь на украинских каналах делает заявления о том, что «Тюрин действовал в своих интересах, нет, безусловно, он совместил приятное с полезным», добавляет НТВ.

Ранее часть экспертов, опрошенных «URA.RU» после заявления Луценко, заявляла, что версия, озвученная генпрокурором выглядит правдоподобной. «Когда произошло убийство Вороненкова, я сразу подумал, что к этому причастен Тюрин. Вспомнился непростой развод Максаковой с ним. Думаю, он бы ее добровольно не отпустил», — говорил в разговоре с агентством журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев. В свою очередь, Директор Национального антикриминального и антитеррористического фонда Виктор Куликов призвал осторожнее относиться к заявлениям украинской стороны, поскольку их расследования не всегда являются объективными. «Думаю, что сомнения в том, что заказчик преступления — именно названный человек, существуют», — сказал он «URA.RU».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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