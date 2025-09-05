Участники юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке выстроились в очередь, чтобы сделать фотографию с американским актером и обладателем российского гражданства Стивеном Сигалом. Соответсвующее кадры опубликовали журналисты.
«Участники ВЭФ выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться со Стивеном Сигалом», — пишет РИА «Новости». Сигал присутствует на пленарной сессии форума в числе почетных гостей.
ВЭФ проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Главная тема — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
Пленарная сессия десятого Восточного экономического форума собрала делегатов из разных стран. Среди ожидаемых спикеров — президент России Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.