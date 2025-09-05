Участники ВЭФ встали в очередь за фотографией со Стивеном Сигалом. Видео

Сигал пользуется популярностью на ВЭФ-2025
Сигал пользуется популярностью на ВЭФ-2025
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Участники юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке выстроились в очередь, чтобы сделать фотографию с американским актером и обладателем российского гражданства Стивеном Сигалом. Соответсвующее кадры опубликовали журналисты.

«Участники ВЭФ выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться со Стивеном Сигалом», — пишет РИА «Новости». Сигал присутствует на пленарной сессии форума в числе почетных гостей.

ВЭФ проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Главная тема — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Пленарная сессия десятого Восточного экономического форума собрала делегатов из разных стран. Среди ожидаемых спикеров — президент России Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

