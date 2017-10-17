Поклонская заявила о нарушениях финансирования «Матильды» в Фонде кино

11:24 17 октября 2017 0

Депутата беспокоят расходы на фильм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Фонд кино со 2 октября проводит проверку по факту расходов бюджетных средств на фильм Алексея Учителя «Матильда». Субсидии, по словам народной избранницы, выделялись в нарушение порядка.

«Имеются неисполненные обязательства у ТПО „Рок“ (киностудия Алексея Учителя) по согласованию с Минкультом по предыдущему фильму „Сокровища Ермака“», — подчеркнула Поклонская. Из-за этого, по словам депутата, выделение госсредств на создание «Матильды» противоречило требованиям законодательства, пишет РБК.

Отметим, что все фильмы, получающие госфинансирование из фонда, сдают первичную документацию, подтверждающую целевое расходование финансов.

Ранее Генпрокуратура не выявила нарушений закона при выделении Фондом кино субсидий на съемки «Матильды».