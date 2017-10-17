{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
11:24  17 октября 2017 0

Поклонская заявила о нарушениях финансирования «Матильды» в Фонде кино

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Депутата беспокоят расходы на фильмФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Фонд кино со 2 октября проводит проверку по факту расходов бюджетных средств на фильм Алексея Учителя «Матильда». Субсидии, по словам народной избранницы, выделялись в нарушение порядка.

«Имеются неисполненные обязательства у ТПО „Рок“ (киностудия Алексея Учителя) по согласованию с Минкультом по предыдущему фильму „Сокровища Ермака“», — подчеркнула Поклонская. Из-за этого, по словам депутата, выделение госсредств на создание «Матильды» противоречило требованиям законодательства, пишет РБК.

Отметим, что все фильмы, получающие госфинансирование из фонда, сдают первичную документацию, подтверждающую целевое расходование финансов.

Ранее Генпрокуратура не выявила нарушений закона при выделении Фондом кино субсидий на съемки «Матильды».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров